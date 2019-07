In zwei Zeitendläufen über die 100-Meter-Distanz wurde die Gesamtsiegerin ermittelt. Die Lengericherin hatte dabei in zweifacher Hinsicht wenig Glück. Erstens war die Laufeinteilung der Organisatoren wenig professionell und zweitens wehte noch ein frischer Gegenwind. Die TVLerin gewann zwar ihren Sprint klar in 12,78 Sekunden, musste aber die zwei Erstplatzierten des ersten Laufs in der Endabrechnung vorbei ziehen lassen.

Im Weitsprung legte Lilli Teckenbrock eine konstante Serie um die 5,40-Meter-Marke hin. Leider sprang sie immer vor dem Absprungbrett ab und verschenkte so rund 20 Zentimeter an Weite. Diese eingerechnet wäre am Sonntag ein neuer Hausrekord (5,57 Meter) möglich gewesen, aber es reichten auch 5,43 Meter im besten Sprung zum Sieg in der Konkurrenz.

Jetzt neigt sich die Saison dem Ende zu. Zwei Starts sind nach einer Trainingsphase noch geplant.