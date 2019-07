Fünf Jahre hat es gedauert, bis die Schwarz-Weißen nach dem Abstieg in der Saison 2013/14 wieder auf höchste Kreisebene antreten dürfen.

„Alle ziehen super mit“, sagt Horstkotte . Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit, in zweieinhalb Wochen beginnt, läuft aus Sicht der Trainer bestens. „Zwei, drei Spieler fehlen zwar meist, aber das ist in dieser Zeit eben so.“ Drei Testspiele sind bereits absolviert. Ergebnistechnisch war alles vertreten. 2:2 endete die erste Partie gegen Borussia Emsdetten II. Es folgte ein 4:3-Sieg bei Eintracht Mettingen II. Am vergangenen Samstag mussten die Schwarz-Weißen sich dann Viktoria Gesmold 2:4 geschlagen geben. Der nächste Test wartet am kommenden Sonntag um 15 Uhr beim BSV Ostbevern.

„Wir trainieren zur Zeit viel. Bei der jetzt aufkommenden Hitze werden wir die Sache aber etwas reduzieren, damit uns keiner umfällt“, so Horstkotte. Im Training und in den Testspielen probiert das Lienener Trainerteam derzeit verschiedene Systeme aus. „Bis zum Saisonstart wollen wir fit sein.“

Los geht es in der Meisterschaft für die Lienener mit dem Heimspiel am 11. August gegen Brukteria Dreierwalde. Das wird gleich eine schwere Aufgabe. Die Dreierwalde legten in der zurückliegenden Saison eine starke Rückserie hin und wollen diesmal gleich von Beginn an durchstarten. Die Lienener gehen mit nahezu unverändertem Kader das Abenteuer Kreisliga A an. Das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Die Mannschaft, die sich in der Kreisliga B 1 mit Westfalia Westerkappeln bis zum letzten Spieltag ein enges Rennen um den ersten Platz lieferte, ist eine eingespielte Truppe. Der Klassenerhalt sollte machbar sein.

Auf jedem Fall warten auf den Aufsteiger interessante Gegner. Nach fünf Jahren gibt es auch endlich wieder das Nachbarschaftsduelle mit Preußen Lengerich. 2014 trennten sich die Wege. Während Lienen absteigen musste, marschierten die Preußen in Riesenschritten bis zur Landesliga, von wo es denn letztendlich auch wieder steil nach unten ging. Neben den Lengerichern freut man sich in Lienen auch die Duelle mit dem VfL Ladbergen, TuS Graf Kobbo Tecklenburg sowie den weiteren Bezirksligaabsteigern Teuto Riesenbeck und Arminia Ibbenbüren. Willkommen in der Kreisliga A!