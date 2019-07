SF Lotte schlägt doch noch zu: Jegor Jagupov kommt

Die Regionalliga West geht mit 19 Mannschaften die Saison. Am Freitagabend wird die Meisterschaft mit dem Spiel RW Essen gegen Borussia Dortmund U 23 (19 Uhr) eingeläutet. Die Sportfreunde beschließen am Sonntag im heimischen Stadion gegen Aufsteiger TuS Haltern (14 Uhr) den ersten Spieltag.

Bevor es losgeht, sind die Sportfreunde Lotte auf dem Spielermarkt doch noch tätig geworden und haben Mittelstürmer Jegor Jagupov unter Vertrag genommen. Jagupov spielte zuletzt für Wismut Gera in der Oberliga Nordost. In der abgelaufenen Saison 2018/19 kam er auf 25 Einsätze, in denen ihm 21 Tore gelangen. Mit einer Körpergröße von 1,88 Meter bringt der Neuzugang ideale körperliche Voraussetzungen für das Sturmzentrum mit. „Ich freue mich riesig auf die Regionalliga West und möchte meinen Teil zum Erfolg beitragen“, sagt Jagupov. Bereits in den vergangenen beiden Wochen trainierte er bei den Sportfreunden mit. Der 23-Jährige hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 unterschrieben. Bei den Sportfreunden erhält er die Rückennummer 21.

Neben den Sportfreunden, die trotz des Neuzugangs mit einem Mini-Kader starten, musste auch der SC Fortuna Köln den Abstieg aus der 3. Liga verkraften. Nicht weniger als 26 Spieler verließen den Verein. Der neue Trainer und Sportliche Leiter Thomas Stratos musste einen komplett neuen Kader zusammenstellen. 20 Neue wurden bis dato an den Rhein geholt.

Roman Prokoph (rechts), früher bei den Sportfreunden Lotte, wechselte vom 1. FC Köln U 21 zu Fortuna Köln. Foto: Mrugalla

Wenn vom Top-Favoriten die Rede ist, kommt kaum jemand an Rot-Weiss Essen vorbei. Dafür bürgt alleine schon der Name des Trainers. Trainer Christian Titz vom Hamburger SV sorgt rund um die Hafenstraße für große Euphorie. Auch dem SV Rödinghausen mit seiner eingespielten Mannschaft wird eine tragende Rolle in der kommenden Saison zugetraut. Auch Ex-Bundesligist Alemannia Aachen strebt nach Höherem und gehört zum Favoritenkreis.

Neue Gesichter sind der TuS Haltern und der VfB Homberg. Für diese beiden Aufsteiger bedeutet die Regionalliga absolutes Neuland. Dagegen kennen die U 23 des FC Schalke 04 und der SV Bergisch Gladbach die Liga schon.

Die Vorbereitungsphase ist jetzt vorbei. Alle sind heiß darauf, dass es endlich losgeht. Nachfolgend liefern wir einen Überblick, was sich in puncto Spielerwechsel bei den Clubs bisher getan hat. Die Wechselfrist läuft aber noch bis zum 2. September.

Sportfreunde Lotte

Trainer: Ismail Atalan (seit 9. April 2019)

Zugänge: Leon Demaj (SV Meppen), Alexander Eiban (1. FC Schweinfurt 05), Fabian Gmeiner (Hamburger SV U 21), Besfort Kolgeci (Eintracht Braunschweig U 23), Filip Lisnic (NK Osijek II/Kroatien), Tim Möller (VfL Osnabrück), Jhonny Peitzmeier (Arminia Bielefeld U 19), Gianluca Przondziono (VfL Osnabrück U 19), Marcell Sobotta (Wacker Nordhausen), Erhan Yilmaz (TSV Havelse), Jegor Jagupov (Wismut Gera)

Abgänge: Thomas Blomeyer, Sinan Karweina (beide MSV Duisburg), Paterson Chato (SV Wehen Wiesbaden), Lars Dietz (Union Berlin), Felix Drinkuth (SC Paderborn 07), Sascha Härtel, Gerrit Wegkamp (beide FSV Zwickau ), Jonas Hofmann (FC Schalke 04 U 23), Toni Jovic (NK Siroki Brijeg/Bosnien-Herzegowina), Noah Plume (TSV Havelse), Kevin Pytlik (Wuppertaler SV), Adam Straith (FC Hansa Rostock), Aygün Yildirim (SC Verl), Seve Kroll (Spvg. Unterhaching) Justin Eilers, Maximilian Oesterhelweg, Joshua Putze, Norman Quindt, Tino Schmidt, Michael Schulze, Tobias Trautner (alle Ziel unbekannt)

Alemannia Aachen

Trainer: Fuat Kilic (seit 1. Januar 2016)

Zugänge: Muja Arifi, Frederic Baum (beide eigene U 19), David Bors (Bonner SC), Ricco Cymer (1. FC Saarbrücken), Gary Noel (SC Weiche Flensburg 08), Can Hayri Özkan, Nikolai Rehnen (beide Arminia Bielefeld), André Wallenborn (SC Wiedenbrück)

Abgänge: Blendi Idrizi (SC Fortuna Köln), Dimitry Imbongo Boele (SGS Großaspach), Niklas Jakusch (Holstein Kiel U 23), Marcel Kaiser (Bonner SC), Marc Kleefisch (FC Wegberg-Beeck), Mohamed Redjeb (PBA Sailfish/USA), Alan Stulin (UNA Strassen/Luxemburg), Mahmut Temür (Eintracht Hohkeppel), Leon Tigges (VfL Vichttal), Daniel Zeaiter (Ziel unbekannt)

SV Bergisch Gladbach 09

Trainer: Helge Hohl (seit 12. Januar 2018)

Zugänge: Jens Bauer (1. FC Kaan-Marienborn), Justin Landwehr, David Mamutovic (beide eigene U 19), Daniel Spiegel (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Baris Sarikaya, Marvin Steiger (beide TV Herkenrath 09), Bonsu Zachary-Oduro (FC Hürth)

Abgänge: Mohamed Dahas (FC Blau-Weiß Friesdorf), Lukas Püttmann (1. FC Spich), Astrit Dauti, Daniel Mayer, Amir-Ali Mostowfi, (alle Ziel unbekannt)

Bonner SC

Trainer: Thorsten Nehrbauer (seit 1. Juli 2019)

Zugänge: Robin Benz, Jan Holldack (beide KFC Uerdingen 05), Marcel Kaiser (Alemannia Aachen), Jasper Löffelsend, Babacar M‘Bengue (beide SV Straelen ), Fabio Menzel, David Theodor Winke (beide eigene U 19), Armin Pjetrocvic (TV Herkenrath 09), Patrick Schikowski (SC Wiedenbrück), Dario Schumacher (Rot-Weiß Oberhausen)

Abgänge: Dennis Brock, Hamza Salman (beide SC Fortuna Köln), David Bors (Alemannia Aachen), Dennis Engelman (1. FC Monheim), Koray Kacinoglu (VfB Homberg), Wael Karim (CFC Hertha 06), Martin Michel (FV Bad Honnef), Alexander Monath (Karriere beendet), Vincent-Louis Stenzel (Rot-Weiß Oberhausen), Samuel Fontana, David Marvin Gerber, Jukiya Fujishima, Vojno Jesic (alle Ziel unbekannt)

Borussia Dortmund U 23

Trainer: Mike Tullberg (seit 1. Juli 2019)

Zugänge: Emre Aydinel, Lucien Hawryluk, Tashreeq Matthews, Julius Schell (alle eigene U 19), Lars Bünning (SV Werder Bremen U 23), Arif Et (FC Brünninghausen), Chris Führich (1. FC Köln U 21), Maximilian Hippe (SV Rödinghausen), Magnus Kaastrup (Aarhus GF/Dänemark), Marc-André Kositzki (TuS Koblenz), Relu (AD Alcorcón B/Spanien), Steffen Tigges (VfL Osnabrück)

Abgänge: Beyhan Ametov (Wuppertaler SV), Herbert Bockhorn (Huddersfield Town/England), Philipp Hanke (TSV Steinbach Haiger), Luca Kilian (SC Paderborn 07), Dario Scuderi (Karriere beendet), Tim Sechelmann (1. FC Köln U 21), Kempes Waldemar Tekiela (FC Progrés Niederkorn/Luxemburg), Denzeil Boadu, Abdelmajid Bouali, Massimo Ornatelli (alle Ziel unbekannt)

Fortuna Düsseldorf U 23

Trainer: Nico Michaty (seit 1. Juli 2018)

Zugänge: Shinta Appelkamp, Timo Bornemann, Enrique Lofolomo, Amed Öncel, Mario Zelic (alle eigene U 19), Nader El-Jindaoui (Greuther Fürth II), Marc-André Jürgen (1. FC Magdeburg U 19), Kevin Hagemann (Wuppertaler SV), Felix Könighaus (TuS Koblenz), Lex-Tyger Lobinger ( Wattenscheid 09), Tim Oberdorf (TSG Sprockhövel), Max Wegner (RW Essen)

Abgänge: Thorben Deters (Lüneburger LSK Hansa), Joshua Endres (RW Essen), Amir Falahen (Bahlinger SC), Kianz Froese (1. FC Saarbrücken), Nick Galle (Hallescher FC), Leroy Kwadwo (Würzburger Kickers), Kaito Miyake (Tochigi SC/Japan), Jannik Tepe (1. FC Monheim), Jannick Theißen (eigener Profikader), Dario Bezerra Ehret, Luca Kazelis, Karlo Majic (alle Ziel unbekannt)

RW Essen

Trainer: Christian Titz (seit 1. Juli 2019)

Zugänge: Ayodele Adetula (Eintracht Braunschweig U 23), Amara Condé, Jan Neuwirt (beide VfL Wolfsburg U 23 ), Hamdi Dahmani (SC Fortuna Köln), Jan-Lucas Dorow (VfR Wormatia Worms), Joshua Endres (Fortuna Düsseldorf U 23), Jakob Golz (Hamburger SV U 21), Dennis Grote (Chemnitzer FC), Alexander Hahn (FC 08 Homburg), Felix Herzenbruch (SC Paderborn 07), Oguzhan Kefkir (KFC Uerdingen 05), Marco Kehl-Gomez (1. FC Saarbrücken), Hedon Selishta (FC Bayern Alzenau), Benjamin Wallquist (TSG Hoffenheim U 19)

Abgänge: Benjamin Baier (Viktoria Aschaffenburg), Tolga Cokkosan, Nicolas Hirschberger, Boris Tomiak (alle SG Wattenscheid 09 ), David Jansen (Karriere beendet), Noah Korczowski (TuS Haltern), Lukas Raeder (VfB Lübeck), Lukas Scepanik (MSV Duisburg), Robin Urban (VfB Homberg), Max Wegner (Fortuna Düsseldorf U 23), Timo Becker, Timo Brauer, Ismail Remmo (alle Ziel unbekannt)

TuS Haltern

Trainer: Magnus Niemöller (seit 1. Juli 2016)

Zugänge: Ilias Anan (SC Westfalia Herne), Jan-Patrick Friedrich, Nico Wolters (beide ASC 09 Dortmund), Jan-Niklas Kaiser (DSC Wanne-Eickel), Noah Korczowski (RW Essen), Philipp Mandla (Spvgg Erkenschwick), Tim Oberwahrenbrock (RW Ahlen)

Abgänge: Yannick Albrecht (SV Lippstadt), Bennet Eickhoff, Marvin Schurig, Stephan Tantow (alle RW Ahlen)

VfB Homberg

Trainer: Stefan Janßen (seit 1. Juli 2015)

Zugänge: Durim Bersisha (Rot-Weiß Oberhausen U 19), Phil Britscho (Wuppertaler SV U 19), Fabio Manuel Dias (TV Herkenrath 09), Ahmad Jafari (SV Straelen), Koray Kacinoglu (Bonner SC), Cagatay Kader (Konya Anadolu Selcukspor/Türkei), Can Serdar (FSV Duisburg), Robin Urban (RW Essen), Pascal Weber (TuS Fichte Lintfort)

Abgänge: Felix Clever, Emre Demircan, Marvin Roch (alle Ratingen 04/19), Jonas Haub, Jerome Manca (beide TuS Fichte Lintfort), Mario Knops (VfR Fischeln), Tevfik Kücükarslan (SpVg Schonnebeck)

SV Lippstadt 08

Trainer: Felix Bechtold (/seit 1. Juli 2019)

Zugänge: Lucas Arenz, Hakan Sezer (beide Westfalia Rhynern ), Yannick Albrecht (TuS Haltern), Yasin Altun (1. FC Gievenbeck), Florent Berisha, Francesco Di Pierro, Henning Matriciani, Maik Reimer (alle eigene U 19), Mustafa Dogan (SC Paderborn 07 U 23), Tammo Harder (SC Wiedenbrück), Finn Heiserholt (FC Schalke 04 U 23), Marius Kröner (Hammer SpVg), Jan-Lukas Liehr, Janik Steringer (beide SC Verl ), Olivér Schindler (SC Paderborn 07)

Abgänge: Exaucé Andzouana, Yannick Langesberg (beide SC Verl), Robin Hoffmann (1. FC Kaan-Marienborn), Marcel Hoffmeier (Preußen Münster), Marvin Joswig (Westfalia Rhynern), Stefan Kaldewey (Rot Weiss Ahlen), Wojciech Kossmann (ASC 09 Dortmund), Sven Köhler (VfL Osnabrück), Fabian Lübbers (FC Schalke 04 U 23), Simon Schubert (SC Wiedenbrück)

1. FC Köln U 21

Trainer: Mark Zimmermann (seit 1. Juli 2019)

Zugänge: Kasra Ghawilu (SSV Jeddeloh), Ricardo Henning (Eintracht Braunschweig U 23), Philipp Höffler, Maximilian Möller, Julian Roloff, Luca Schlax, Oliver Schmitt (alle eigene U 19), Lucas Musculus (FC Viktoria Köln), Justin Petermann (1. FSV Mainz 05 II ), Tim Sechelmann (Borussia Dortmund U 23), Tyson Richter (Lupo-Martini Wolfsburg)

Abgänge: Hikmet Ciftci (Erzgebirge Aue), Marcel Damaschek (TSV Steinbach), Chris Führich (Borussia Dortmund U 23), Paul Maurer (Union Fürstenwalde), Daniel Nesseler (Wuppertaler SV), Nebiyou Perry (Östersunds FK/Schweden), Roman Prokoph (SC Fortuna Köln), Sven Sonnenberg (FC Hansa Rostock), Adrian Szöke (Heracles Almelo/Niederlande), Sven Bacher, Florian Hörnig, Erdinc Karakas, Johannes Kölmel (alle Ziel unbekannt)

Fortuna Köln

Trainer: Thomas Stratos (seit 1. Juli 2019)

Zugänge: Farid Abderrahmane, Lionel Salla, Franko Uzelac (alle SV Babelsberg), Lars Bender, Kevin Rauhut (beide Energie Cottbus), Dennis Brock, Hamza Salman (beide Bonner SC ), Yannick Filipovic (1. FC Kaiserslautern U 23), Kai Försterling Béltran, Michael Gorbunow, Serhat Güler (alle eigene zweite Mannschaft), Kenan Dünnwald-Turan (Wuppertaler SV), Jannes Hoffmann (SGS Großaspach), Blendi Idrizi (Alemannia Aachen), Kelvin Lunga (SV Rödinghausen), Felix-Benedikt Neuhäuser (eigene U 19), Roman Prokoph (1. FC Köln U 21), Paul Schünemann (TuS Erndtebrück), Firat Tuncer ( Austria Lustenau/Österreich), Martin Velickov (FC Pesch)

Abgänge: Kristoffer Andersen, Thomas Bröker, Michael Kessel (alle Karriere beendet), Abu Hanna, Dominik Ernst (beide 1. FC Magdeburg), Nico Brandenburger (Preußen Münster), Hamdi Dahmani (RW Essen), Michael Eberwein (Holstein Kiel), Maurice Exslager (1. FC Bocholt), Moritz Fritz, Bernard Kyere (beide Viktoria Köln), Florian Kraft (SG Wattenscheid 09), Nikolai Rehnen (Arminia Bielefeld, inzwischen Alemannia Aachen), Robin Scheu (SV Sandhausen), Boné Uaferro (1. FC Saarbrücken), Jannik Bruhns, Aaron Eichhorn, Moritz Hartmann, Maik Kegel, Alwin Komolong, Okan Kurt, Anatole Ngamukol, Benjamin Pintol, André Poggenborg, Steven Ruprecht, Sebastian Schiek (alle Ziel unbekannt)

Borussia Mönchengladbach U 23

Trainer: Arie van Lent (seit 21. September 2015)

Zugänge: Alper Arslan, Berk Cetin, Mawerick Dreßen, Louis Hiepen, Noah Holtschoppen, Kaan Kurt, Fernando Nissen, Conor Noss, Jan Olschowskiy, Behadil Sabani (alle eigene U 19), Jonas Thomas Kersken (RW Essen U 19), Jacob Italiano (Perth Glory/Australien), Lukas Müller (FSV Mainz 05 U 19) Jan-Niklas Pia (MSV Duisburg U 19)

Abgänge: Mandela Egbo (SV Darmstadt 98), Louis Ferlings (SG Wattenscheid 09), Leon Kempkens, Franz Langhoff (beide TSV Meerbusch), Mirza Mustafic (SV Elversberg), Moritz Nicolas (1. FC Union Berlin), Giuseppe Pisano (RW Oberhausen), Joel Richter (VfB Stuttgart II), Tim-Oliver Hiemer, Tilmann Jahn, Yorke Ndombaxi (alle Ziel unbekannt)

Rot-Weiß Oberhausen

Trainer: Mike Terranova (seit 15. August 2016)

Zugänge: Justin Heekeren (eigene U 19), Giuseppe Pisano (Bor. Mönchengladbach U 23), Julijan Popovic (SG Wattenscheid 09), Jerome Propheter (FSV Wacker Nordhausen), Tim Stappmann (TSV Meerbusch), Vincent-Louis Stenzel (Bonner SC)

Abgänge: Yassin Ben Balla (MSV Duisburg), Patrick Bauder (Karriere beendet), Mike Jordan (FC Schalke 04 U 23), Kai Nakowitsch (SpVg Schonnebeck), Dario Schumacher (Bonner SC), Jasper Stojan (ASC 09 Dortmund)

SV Rödinghausen

Trainer: Enrico Maaßen (seit 1. Juli 2018)

Zugänge: Felix Backszat, Christian Derflinger (beide FC Viktoria Köln), Nico Empen (SC Weiche Flensburg 08), Patrick Kurzen (SC Verl), Henrik Winkelmann (eigene U 19)

Abgänge: Maximilian Hippe (Borussia Dortmund U 23), Ilias Illig (FC Gütersloh), Ihsan Kalkan (Karriere beendet), Fabian Kunze (Arminia Bielefeld), Kelvin Lunga (SC Fortuna Köln), Dennis Engel, Joy-Slayd Mickels (beide Ziel unbekannt)

FC Schalke 04 U 23

Trainer: Torsten Fröhling (seit 1. Juli 2018)

Zugänge: Görkem Can, Jan Eric Hempel, Münir Mercan, Jonathan Riemer (alle eigene U 19), Fatih Candan (TSV Steinbach Haiger), Randy Gyamenah (FC Erzgebirge Aue U 19), Jonas Hofmann (Sportfreunde Lotte), Mike Jordan (Rot-Weiß Oberhausen), Fabian Lübbers (SV Lippstadt 08), Umar Saho Sarho (Eintracht Frankfurt U 19)

Abgänge: Serdar Bingöl (Adanaspor/Türkei), Jonas Carls (eigener Profikader), Finn Heiserholt (SV Lippstadt 08), Marius Schley (SV Röchling Völklingen), George Timotheou (Zulte Waregem/Belgien), Richard Weber (SG Wattenscheid 09), Niklas Wiemann (SV Werder Bremen U 23), Haji Wright (VVV Venlo/NL), Benedikt Zahn (Greuther Fürth U 23)

SC Verl

Trainer: Guerino Capretti (seit 10. April 2017)

Zugänge: Exaucé Andzouana, Yannick Langesberg (beide SV Lippstadt 08), Patrick Choroba (SG Sonnenhof Großaspach), Mehmet Kurt (1. FC Kaan-Marienborn), Hendrik Lohmar (FC Viktoria Köln), Alessandro Otte (FC St. Pauli U 23), Lars Ritzka (Hannover 96 U 23), Philip Semlits (vereinslos), Christopher Schepp (BW Lohne U 19), Aygün Yildirim (Sportfreunde Lotte)

Abgänge: Jonas Acquistapace (SG Wattenscheid 09), Arthur Ekallé (Berliner AK), Daniel Hammel (FC Swift Hesperingen/Luxemburg), Patrick Kurzen (SV Rödinghausen), Jan-Lukas Liehr, Janik Steringer (beide SV Lippstadt 08), Julian Schmidt (Karriere beendet), Niklas Sewing (Hammer SpVg), Bastian Müller, Cinar Sansar, Marko Stojanovic (alle Ziel unbekannt)

SG Wattenscheid 09

Trainer: Farat Toku, geb. 20. April 1980, (wie bisher/seit 1. Januar 2015)

Zugänge: Phillip Aboagye (VfL Bochum U 19), Jonas Acquistapace (SC Verl), Tolga Cokkosan, Nicolas Hirschberger, Boris Tomiak (alle RW Essen), Louis Ferlings (Bor. Mönchengladbach U 23), Bastian Frölich (VfB Stuttgart U 19), Yannick Geisler, Marwin Studtrucker (beide SC Wiedenbrück ), Güngör Kaya (FSV Duisburg), Florian Kraft (Fortuna Köln), Richard Weber (Schalke 04 U 23), Umut Yildiz (Schalke 04 U 19)

Abgänge: Nicolas Abdat, Mael Corboz (beide Go Ahead Eagles/Niederlande), Frederik Lach (Hansa Rostock), Lex-Tyger Lobinger (Fortuna Düsseldorf U 23), Edin Pepic (Wuppertaler SV), Julijan Popovic (Rot-Weiß Oberhausen), Adrian Schneider (SpVg Schonnebeck), Sebastian van Santen (TSV Meerbusch), Steffen Scharbaum (SV Drensteinfurt), Mohamed El-Bouazzati, Chang Kim, Eren Taskin, Steve Tunga, Hervenogi Unzola, Hendrik Zimmermann (alle Ziel unbekannt)

Wuppertaler SV

Trainer: Andreas Zimmermann (seit 1. Juli 2019)

Zugänge: Beyhan Ametov (Borussia Dortmund U 23), Arjan Duraj (Hertha 03 Zehlendorf), Eric Ganime (Jacksonville Armada U 23/USA), Danny Kierath (Furman Paladins/USA), Lukas Knechtel (FC Oberlausitz Neugersdorf), Gianluca Marzulla (ACR Messina/Italien), Daniel Nesseler (1. FC Köln U 21), Ufumwen Osawe, Noah Salau (beide 1. FC Monheim), Mike Osenberg, Nick Osygus, Luka Sola (eigene U 19), Edin Pepic (Wattenscheid 09), Nedim Pepic (Germania Halberstadt), Kevin Pytlik (SF Lotte), Joey Müller (Arminia Bielefeld U 19)

Abgänge: Mario Andric (SGV Freiberg), Kenan Dünnwald-Turan (Fortuna Köln), Kevin Hagemann (Fortuna Düsseldorf U 23), Dennis Malura, Jan-Steffen Meier (beide TVD Velbert), Gaetano Manno (SpVg Hagen 11), Silvio Pagano (Karriere beendet), Peter Schmetz, Sebastian Wickl (beide SSVg Velbert), Enes Topal (Inegölspor/Türkei), Gino Windmüller (VfR Aalen), Daniel Hägler, Sascha Schünemann, Meik Kühnel (alle drei Ziel unbekannt)