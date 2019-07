Dieter Dohe: „Ich kann gut loslassen“

„Es geht mir gut, mit fehlt nichts. Ich kann gut loslassen“, sagt Dohe. Seit dem Jahr 2000 war er Vorsitzender der Grün-Weißen, seit 2009 in Personalunion auch Trainer. Ende des vergangenen Jahres gab er sein Vorstandsamt ab. „Jetzt müssen mal wieder neue, junge Leute ran, die Motivation und neue Ideen haben“, begründet er im Nachhinein seinen Schritt. „Bei den gesamten Strukturen im Verband kommt man einfach irgendwann an seine Grenzen.“ Nachfolger seit Dezember ist Marvin Hautmann als Vorsitzender.

Das Traineramt übte Dieter Dohe hingegen bis zum Saisonende aus. Und durfte dabei noch einmal einen Aufstieg feiern. Nach drei Jahren in den Niederungen der Kreisliga C haben seine Männer die Rückkehr in die Kreisliga B geschafft. „Zweimal hatten wir Pech und wurden jeweils Zweiter. Im ersten Jahr war es der SV Büren, jetziger A-Ligist, und dann praktische die Zweite der Sportfreunde Lotte “, blickt Dohe zurück. Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt. Damit konnte er gelassen die Aufgabe in neue Hände geben. Markus Unterdörfel tritt in die Fußstapfen Dohes. „Ich denke, die Mannschaft wird sich gut in der B-Liga behaupten“, macht sich „DD“ keine großen Sorgen.

„Die Mannschaft besteht ja heute noch fast zu 100 Prozent aus Eigengewächsen. Da sind Spieler von der Jugend an dabei, die kennen nur Dieter Dohe als Trainer. Und mein Co Frank Remme ist genauso lange dabei“, erklärt Dohe. „Da gab es zum Saisonwechsel nie große Überraschungen, jetzt müssen sich die Spieler mal wieder auf einen neuen Trainer einstellen. Da muss sich jeder Spieler zeigen“, sieht Dohe darin eine gute Chance für einen Neustart zur richtigen Zeit.

Obwohl er sich jetzt etwas zurücklehnen kann und auch mal Zeit für andere Dinge im Leben hat, wird „DD“ wann immer er gefragt wird, seinen Nachfolgern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wehmut nach so langer Zeit ist nicht vorhanden. Loslassen falle ihm nicht schwer, wie Dohe eingangs erklärte. „Wir haben ja funktionierende Strukturen hinterlassen.“ Wenn es seine neue „Freizeit“ erlaubt, wird Dieter Dohe sicher bei dem, einen oder anderen Spiel seiner ehemaligen Schützlinge als Zuschauer im Stadion in Hohne sein.

GW Lengerich: Dieter Dohe genießt seinen „sportlichen Ruhestand“ 1/23 18 Jahre lang war Dieter Dohe Vorsitzender des FC Grün-Weiß Lengerich. Von 2000 bis Ende 2018 lenkte er nicht nur die Geschicke des Vereins, sondern trainierte von 2009 bis 2019 auch die erste Mannschaft. Mit der gelang ihm gerade der Wiederaufstieg in Kreisliga B. Foto: Stegamann/Wahlbrink/Wolter etc

Dieter Dohe war seit Gründung des Clubs im Jahr 1989 der dritte Vorsitzende. Auf Paul Renners (bis 1998) folgte Theodor Mors (vis 2000), dann übernahm „DD“. 1990 gelang der ersten Mannschaft der Aufstieg in B-Liga unter Spielertrainer Frank Höwing. Nach dem Abstieg 1997 kehrten die Grün-Weißen ein Jahr später postwendend in die B-Liga zurück. Nach einem neuerlichen Abstieg gelang 2004 wiederum die Rückkehr. 2016 folgte der nächste Abstieg. Drei Jahre brauchten die Grün-Weißen, um endlich wieder hoch zu kommen. Zu den sportlichen Höhepunkten in Dohes „Regentschaft“ gehörte das bisher einzige Pflichtspiel gegen den großen Nachbarn Preußen Lengerich. Im August 2011 – bei Blitz und Donner – kam es in der ersten Kreispokalrunde zum bisher einzigen Aufeinandertreffen. Die Preußen setzten sich gegen stark Widerstand leistende Grün-Weißen knapp mit 2:0 durch. Aktuell trennen beide Lengericher Fußballclub nur noch eine Liga, da die Preußen nach dem Bezirksligaabstieg jetzt in der A-Liga wieder durchstarten wollen.