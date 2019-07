Unter der Leitung von LTC-Trainingskoordinator Andreas Kluin und seinem Team kümmerten sich insgesamt neun Trainer und Coaches um die Betreuung des Nachwuchses. Neuerung in diesem Jahr war die Aufteilung der Teilnehmer in unterschiedliche Altersgruppen. So wurde von Montag bis Donnerstag mit den fünf bis 16-Jährigen trainiert, am Freitag, Samstag und Sonntag folgten dann die 17- und 18-Jährigen.

Kondition, Schlagtechnik, Schnelligkeit, Koordination und tennisspezifische Einheiten waren Schwerpunkte in der intensiven, aber auch sehr spaßigen und lehrreichen Woche. Sowohl für Neueinsteiger als auch für erfahrene Spieler kann über die entsprechende Aufteilung in Kleingruppen eine Menge Wissen und Spielspaß vermittelt werden. Ein Turnier mit Grillen bildete den Abschluss einer gelungenen Woche beim LTC – Wiederholung im kommenden Jahr ist garantiert!