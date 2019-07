SF Lottes Urgestein Tim Wendel ist voller Vorfreude

Jeron Al-Hazaimeh und Matthias Rahn führen die Sportfreunde Lotte in der Saison 2019/20 als Kapitäne an.„Wir haben uns bewusst für zwei Spieler entschieden. Beide kennen den Verein und das Umfeld und sind auf und neben dem Platz zwei echte Persönlichkeiten. Jeron und Matze haben enorme Qualität und können mit ihrer großen Erfahrung unser Team führen“, wird Cheftrainer Ismail Atalan auf der Homepage der Sportfreunde zitiert. Jeron Al-Hazaimeh absolvierte bisher 107 Pflichtspiele im SFL-Dress, Matthias Rahn kommt auf 137 Pflichtspiele für die Sportfreunde. Der Kapitän der vergangenen Saison ist nicht mehr an Bord. Adam Straith verließ nach dem Abstieg aus der 3. Liga das Autobahnkreuz und heuerte beim FC Hansa Rostock an.