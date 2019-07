Große Namen sind in dieser Liga zu finden. Neben dem ehemaligen Bundesliga-Dino Hamburger SV kommen gleich drei Absteiger aus dem Oberhaus dazu: VfB Stuttgart, Hannover 96 und der neunfache Deutsche Meister 1. FC Nürnberg. Das heißt es auch, dass am Saisonende nur höchsten drei dieser Großen den Wiederaufstieg schaffen können. Neben dem Drittligameister VfL Osnabrück schafften der Karlsruher SC sowie in der Relegation gegen Stuttgart der SV Wehen Wiesbaden den Wiederaufstieg in die zweithöchste Spielklasse.

Eröffnet wird die neue Saison am heutigen Freitag in Stuttgart. Dort empfängt der VfB Mitabsteiger Hannover 96. Es gibt also gleich ein Knallerspiel als Saison-Ouvertüre. Pikant dabei, dass Ron-Robert Zieler , Ex-VfB-Schlussmann, jetzt wieder für die Niedersachsen das Tor hütet.

Für den VfL wird es am Samstag ernst. Um 14 Uhr stellt sich der 1. FC Heidenheim an der Bremer Brücke vor. Heidenheim stieg 2014 gemeinsam mit RB Leipzig, Osnabrücks DFB-Pokalgegner am 11. August, in die 2. Liga auf. in der vergangenen Saison verfehlten die Baden-Württemberger nur um zwei Punkte den Relegationsplatz. Sie selbst sehen sich auch in der neuen Saison im erweiterten Favoritenkreis hinter den großen Vier.

In der 3. Liga trafen der VfL und Heidenheim acht Mal aufeinander. Vier mal triumphierte Lila-weiß, zwei mal Blau-Rot-Weiß. Die Heimbilanz spricht für den VfL. Heidenheim konnte an der Bremer Brücke noch nie gewinnen. Im bisher letzten Spiel (3. Mai 2014) traf Alexander Dercho zum Osnabrücker 1:0-Sieg.

Zehn neue Spieler, darunter die Ex-Lotteraner Moritz Heyer (Hallescher FC) und Nico Granatowski (SV Meppen), musste Erfolgstrainer Daniel Thioune ins Team integrieren. In der Vorbereitung klappte es schon ganz gut. Doch nun kommt der Ernsttag, da wird alles auf Null gestellt.