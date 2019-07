„Es ist schwer, in Osnabrück zu bestehen. Die Zuschauer und die Emotionalität sind ein Faktor. Aber das ist das, was wir wollen: Dass es von Anfang an zur Sache geht. Wir dürfen uns keine Anlaufzeit nehmen, sondern müssen sofort da sein!“ Und: Wir sind gut vorbereitet, auch auf den Gegner. Wir sind überzeugt, dass wir mit einer guten Leistung in Osnabrück etwas holen können“, erklärte Gäste-Coach Frank Schmidt vor der Reise nach Niedersachsen gegenüber der Südwest-Presse.

Im Heidenheimer Tor wird Vitus Eicher den Platz von Kevin Müller einnehmen, Müller fällt wegen muskulärer Probleme, die sich im Trainingslager zeigten, aus. Alle Feldspieler sind jedoch einsatzbereit. Passen müssen Maxi Thiel (Kreuzbandriss) und Robert Glatzel (Rotsperre). Beim VfL fehlen Ajdini (Adduktorenzerrung), Engel (Schienbeinbruch), Haubrock (Sprunggelenk-OP), Br. Henning (Syndesmosebandriss), A. Riemann (nur im Trainingskader) und Trapp (Rückenverletzung). Die Ex-Lotteraner Moritz Heyer und Nico Granatowski müssen zum Auftakt wohl erst mal mit der Ersatzbank vorlieb nehmen.

VfL Osnabrück : N.-J. Körber - Agu, Susac, Gugganig, Wolze - Blacha, U. Taffertshofer - Amenyido, Alvarez, Heider - Girth

1. FC Heidenheim: Eicher - Busch, Beermann, Hüsing, Theuerkauf - Dorsch, Griesbeck - Schnatterer, Leipertz, Multhaup - Otto

Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)

Anstoß: Samstag, 14 Uhr, Stadion Bremer Brücke