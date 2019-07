In den ersten 45 Minuten boten beide Mannschaften wenig Erbauliches. Torchancen waren auf beiden Seiten rar gesät. Folgerichtig ging es torlos in die Kabinen.

Mit Wiederbeginn versuchte Osnabrück, das Spiel zu machen. In Minute 58 gab es die Belohnung. Agu flankte von rechts rein, Ouahim wartete am zweiten Pfosten und hielt nur noch seinen Fuß hin, die Führung war da. In der 68. Minute verfehlte Amenyido nur knapp das Heidenheimer Gehäuse. Mitten in die stärker aufkommende Dominanz der Hausherren wäre Schnatterer (72.) fast der Ausgleich geglückt. Der Pfosten verhinderte das 1:1.

Zwei Minuten später war es dann doch so weit. Nach einer Linksflanke konnte die VfL-Abwehr nicht richtig klären, Griesbeck stand goldrichtig und schoss zum 1:1 ein. Dann sah Osnabrücks Neuzugang Wolze in der 83. Minute nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte. Zunächst schien der VfL unbeeindruckt, denn Heider scheiterte in der 85. Minute aus spitzem Winkel nur knapp.

In Überzahl schlkug dann aber Heidenheim noch zwei Mal zu. Erst traf Leipertz (89.) nach Zuspiel von Beermann. Dann machte Otto in der Nachspielzeit (90.+3) den Deckel drauf. Heidenheim durfte drei Punkte mit auf die Heimfahrt nach Baden-Württemberg nehmen. Die Lila-Weißen mussten gleich im Auftaktspiel Lehrgeld bezahlen.

Am kommenden Freitag, 2. August) ist der VfL Osnabrück zu Gast beim SV Sandhausen (18.30 Uhr).