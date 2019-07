Das macht nur etwas mehr als 50 Prozent Beteiligung. „Viele, die genannt haben, sind aufgrund der Hitze nicht gekommen. Zuschauer dementsprechend auch weniger“, sagte die Vorsitzende des RV Recke , Annette Schröer . „Das ist zwar verständlich, für uns als Veranstalter aber nicht schön“, fügte Geschäftsführerin Christiane Overmeyer hinzu.

Am Ende kostet das den Verein, der dadurch Einbußen verzeichnet. Wenn weniger Reiter kämen, käme auch weniger Begleitpersonal und kämen weniger Zuschauer und somit werde weniger verzehrt, sagte Annette Schröer. Christiane Overmeyer erklärte: „Der Aufwand für uns ist der gleiche, ob viele oder wenige kommen. Dafür, dass alle gut versorgt werden, ist gesorgt. An dem Wetter können wir leider nichts ändern. Es ist schon schade.“ Was allerdings stimmte, war die Stimmung unter den Helfern, die schon die gesamte Woche im vorhinein richtig gut gewesen sei, wie die beiden glaubhaft versicherten.

Die 1300 Nennungen fürs Recker Turnier beinhalteten 900 Pferde, die von 650 Reitern geritten wurden. Das Turnier wurde in 46 verschiedene Prüfungen aufgeteilt.

Das Beste kam zum Schluss, der sportliche Höhepunkt war das S-Springen mit Stechen, das am Sonntag aufgrund der Beteiligung schon eine halbe Stunde früher als geplant anfing. 17 Paare gingen hier an den Start, vier davon schafften den Einzug ins Stechen. Darunter war gleich die zweite Starterin, die Mettingerin Evelyn Beyer, sowie später noch drei weitere Paare in Folge: Lars Hauschild, Eileen Fornfeist und mit Annette Hardinghaus die Vorjahressiegerin und eine weitere Mettingerin.

Beyer legte dann im Stechen vor, schaffte wie auch ihre Mitstreiter eine fehlerfreie Runde und wirkte mit 41,42 Sekunden recht flott. Tatsächlich sollte sie aber die „langsamste“ im Stechen bleiben. Lars Hauschild (41,07) und Eileen Fonfeist (38,97) unterboten die Zeiten. Aus der besten Ausgangsposition startete dann Annette Hardinghaus. Sie nahm die Wendungen eng und gab vor allem auf der Distanz zum letzten Sprung noch einmal Vollgas. Diese Distanz sowie ihr hohes Grundtempo bezeichnete die Mettingerin im Nachhinein als entscheidend für ihren Sieg. 38,15 Sekunden waren die schnellste Zeit im Stechen für sie und ihre zehnjährige Westfalenstute Quenya. „Ich bin seit meiner Kindheit immer schon hier gewesen auf dem großen Platz. Irgendwie passt das“, schilderte Hardinghaus.

Den Sieg in der schwersten Dressurprüfung, einer M*-Dressur, holte sich Katharina Arentzen mit Fürst Fred von der Pferdesportgemeinschaft Samern.