„Für uns war das sehr wichtig, wie die Fans reagiert haben“, sagte Ulrich Taffertshofer nach dem 1:3 gegen Heidenheim: „Sie haben nicht gepfiffen, sondern unsere Leistung honoriert.“ Nach jedem Gegentor trieben sie das Team immer wieder an. Am Ende gab es sogar Applaus.

Selbstverständlich, das wissen die Spieler, ist das nicht im oft schnelllebigen Fußball-Geschäft. Der Grundstein wurde in der vergangenen Saison gelegt. „Da haben wir Geschichte geschrieben – Mannschaft und Fans“, betont Anas Ouahim und fügt an: „Wenn wir auf dem Platz alles geben, dann machen das die Fans auf den Rängen auch.“

Erinnerungen an die vergangene Saison kamen vor der Partie noch einmal auf, als Alexander Dercho verabschiedet wurde. Der Linksverteidiger, der nach langwieriger Verletzung seine Karriere als Sportinvalide beenden musste, wurde von Sportdirektor Benjamin Schmedes offiziell auf dem Rasen verabschiedet. Von den Fans auf den Rängen gab es „Alexander Dercho“-Rufe. Weit vor Anstoß war die Ostkurve bereits prall gefüllt. Über 30 Grad zeigte das Thermometer am Samstag. Ein wenig Abkühlung gab es am Aufgang zwischen Ostkurve und Affenfelsen. Eine Vernebelungsanlage sprühte hier Wasser in die Menge. Der Rest musste sich anderweitig behelfen – etwa mit Wasser zum Selbstkostenpreis.

Vielleicht scheuten auch deshalb einige den Gang zur Bremer Brücke, die nicht ganz ausverkauft war. Die meisten leeren Plätze gab es allerdings im Gästebereich. Jeder, der eine Karte hatte, kam ins Stadion – trotz Ausfall der Scanner. Ein Einstellungsfehler des Dienstleisters bei der Software sorgte zwischenzeitlich für Unmut am Einlass. 12 909 Zuschauer bildeten pünktlich zum Anstoß aber eine angemessene Kulisse für das Zweitliga-Comeback des VfL nach acht Jahren Abstinenz.

Knapp 200 VfL-Fans ersuchten vorher sogar um göttlichen Beistand in der Kreuzkirche. Locker und mit ein paar schönen Anekdoten aus seiner eigenen Geschichte als VfL-Anhänger führte Maik Stenzel durch den Gottesdienst – eine gelungene Premiere, auch wenn die „Hoffnung auf drei Punkte“ unerfüllt blieb.

In Sandhausen soll das anders sein. Denn „wir können sehr froh sein, dass die Fans so eine Reaktion gezeigt haben“, sagte Stürmer Benjamin Girth: „Aber wir sind jetzt auch in der Pflicht, sie zu belohnen.“