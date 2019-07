Mit der JSG Westerkappeln/Velpe und der JSG Ladbergen/Brochterbeck/Dörenthe treffen wohl schon am zweiten Spieltag zwei gefährdete Teams aufeinander.

Das erste echte Spitzenspiel steigt am vierten Spieltag (29. September) zwischen den Top-Favoriten Eintracht Mettingen und Cheruskia Laggenbeck . Mit Teuto Riesenbeck und Preußen Lengerich treffen am vierten Spieltag zwei Geheimfavoriten aufeinander.

Die beiden Klassenneulinge stehen gegen vermeidliche Top-Teams vor einem ganz schweren Saisonstart. Während die JSG Steinbeck /Uffeln bei Preußen Lengerich gastiert, genießt die JSG Büren/Halen/Piesberg gegen Teuto Riesenbeck Heimvorteil.

Vor einem Hammer-Auftakt steht auch die JSG Westerkappeln/Velpe gegen den dritten ambitionierten Titelanwärter, die DJK Arminia Ibbenbüren. Titelaspirant Cheruskia Laggenbeck hat die Punkte zum Auftakt gegen Falke Saerbeck fest eingeplant. Für die größte Spannung sorgt die Auftaktpartie zwischen SW Esch und TuS Recke.

Der letzte Hinrunden-Spieltag steht am 8. Dezember auf dem Spielplan. Die Rückrunde beginnt am 1. März 2020 und endet mit dem Saisonfinale am 24. Juni 2020. Dann wird sich zeigen, wer zwei Wochen später als Meister an den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga teilnimmt. Vor dem offiziellen Saisonstart um Meisterschaftspunkte tragen die Nachwuchsfußballer zwei Pokalrunden (28. August und 4. September) aus.