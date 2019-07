Im Achtelfinale des Quali-Turniers in der Hauptstadt Russlands kassierten die Deutschen eine bittere 2:3-Pleite nach Verlängerung gegen Polen, Biermann selber traf dabei 20 Sekunden vor dem Ende nur den Pfosten, der Sprung unter die besten Acht blieb verwehrt. „Als Mannschaft ist das Ergebnis für uns sehr enttäuschend, wir hatten uns alle mehr vorgenommen“, kommentierte Biermann das vorzeitige Aus.

Der Modus der Qualifikation war klar vorgegeben: Zunächst ging es darum, sich in einer Vierergruppe die bestmögliche Ausgangslage für das Achtelfinale zu verschaffen. In den acht K.o.-Spielen wurden dann acht Mannschaften ermittelt, die fünf europäische WM-Teilnehmer ausspielten. „Die WM-Quali ist das schwerste Turnier auf der Welt, da Europa so stark ist“, geht der Hörsteler fest davon aus, dass die europäischen Teams auch bei der Weltmeisterschaft ganz vorne landen werden. Da Beachsoccer in Deutschland längst noch nicht so professionell betrieben wird wie in anderen Staaten, gingen die Deutschen als Außenseiter ins Rennen, rechneten sich aber durchaus etwas aus.

Los ging es gegen Gastgeber Russland, eines der weltbesten Teams. „Abends bei Flutlicht in Moskau, volle Hütte, das war schon geil“, beschrieb Biermann das Erlebnis. Sportlich war Deutschland beim 2:6 chancenlos, immerhin gelang Biermann ein Treffer. Als Schlüsselspiel hatte der Offensivmann das Duell mit Ungarn auserkoren. „Leider haben wir da unsere schwächste Leistung abgerufen“, kommentierte Biermann die 2:3-Pleite, bei der er selber beide Tore erzielte. Im abschließenden Gruppenspiel ging es gegen Estland, mit vier Treffern war Christian Biermann beim 5:3-Erfolg der überragende Mann auf dem Platz. Mit Polen wartete der Titelverteidiger im Achtelfinale. Biermann und Sascha Weirauch, sein Teamkollege beim Ibbenbürener BSC, glichen jeweils Rückstände aus, doch in der Verlängerung hatte der Favorit das bessere Ende für sich.

„Wir sind nicht an unsere Leistungsgrenze herangekommen, auch wenn das Turnier für mich persönlich natürlich nicht das Schlechteste war“, fasste Biermann zusammen. Mit acht der elf deutschen Tore in Moskau sorgte er einmal mehr für Aufsehen, längst hat sich Christian Biermann in der internationalen Beachsoccer-Szene einen Namen gemacht.

Weiter geht es mit der deutschen Nationalmannschaft Mitte August, wenn die inoffizielle Europameisterschaft ausgetragen wird. Der SC Hörstel, für den Biermann seit dieser Saison auf dem Rasen gemeldet ist, muss sich noch gedulden. Aufgrund seiner Verletzungshistorie trennt er ganz klar zwischen Sand und Rasen, im September dürfte Biermann dann langsam ins Training beim Bezirksligaaufsteiger einsteigen.