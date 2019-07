Turnierstart oder nicht?

Viel ist das nicht, ganz im Gegenteil. Als Begründung machte der Veranstalter vor allem das Wetter aus, viele Teilnehmer traten zu den jeweiligen Prüfungen nicht an, weil es schlichtweg zu warm war und sie ihre Pferde schonen wollten. Verständlich, sagten die Organisatoren des Reitvereins Recke, aber ebenso unglücklich für den Veranstalter. Dass in diesem Fall die Gesundheit der Pferde vorgeht, versteht sich natürlich von selbst.

Im sozialen Netzwerk Facebook haben wir nach dem Meinungsbild gefragt: „Was sagen die Reiter unter euch: Nennen und dann nicht starten? Doof oder kann man mal machen?“ Die Antworten, die nicht nur von Reitern kamen, gingen nahezu allesamt in ausschließlich eine Richtung. „Vielleicht haben einige Reiter/innen klug gehandelt und ihren Tieren den Stress bei der Hitze nicht antun wollen = verantwortungsvoll gehandelt. Darüber sollte mal nachgedacht werden“, kommentierte Frank Sommerkamp und erntete damit auch einen Haufen Zustimmung, ausgedrückt durch „Gefällt mir“- Angaben für den Kommentar. Kathrin Stähr meinte: „Wen wundert es bei der Hitze. Schade für den Veranstalter, aber ich hätte als Reiter auch abgesagt dem Tier zum Wohle.“

Carmen Echelmeyer und Rita Bockweg brachten ebenfalls Verständnis dafür auf, wenn Reiter verantwortungsvoll handelten und nicht zum Turnier fuhren. Sie nannten aber auch noch einen weiteren Aspekt. „Der Trend, wenig verbindlich zu sein, ist kein reiterliches Phänomen, sondern ein gesamtgesellschaftliches. Leider. Insgesamt ist das eine Entwicklung, die jeder Verein zu spüren bekommt – unabhängig von Wetter, Uhrzeit oder wovon auch immer. Das Grundproblem ist, dass durch die Teilnehmerzahl-Beschränkungen viele Reiter sehr früh nennen müssen, um überhaupt einen Startplatz zu bekommen. Da möchte ich mich persönlich gar nicht ausnehmen“, sagte Echelmeyer, „Schade für die Veranstalter aller Turniere, die sich viel Mühe machen – ehrenamtlich natürlich – und dann durch lange, ungeplante Pausen Zuschauer verlieren. Auch, wenn das Wetter vermutlich wirklich an diesem Wochenende einen großen Beitrag zum Nichterscheinen im Sinne des Tieres geleistet hat.“ Bockweg sah es ähnlich: „Das man bei dem Wetter das Turnier nicht antritt, ist in meinen Augen völlig in Ordnung, nur der Veranstalter könnte darüber im Vorfeld informiert werden, damit die Planung und Organisation auch vernünftig gehandhabt werden können. Das ist in meinen Augen unverständlich, dass so viele sich nicht abmelden.“

Sollte man sich unter den gegebenen Bedingungen für den Start auf einem Reitturnier entschieden haben, was ja in Recke immer noch viele Sportler getan haben, ist man allerdings nicht automatisch verantwortungslos. Allerdings gibt es einige Dinge, die dann zu beachten sind, wie uns Tierarzt Dr. Andreas Gößling aus Hörstel schon im vergangenen Jahr sagte:

► Auf die Vitalwerte achten, sprich Atem- und Herzfrequenz überprüfen, die Pferde also nicht zu sehr beanspruchen.

► Immer genügend Wasser parat haben zum Abkühlen, zum Abspritzen und natürlich auch zum Trinken.

► Keine Standzeit im Anhänger auf dem Parkplatz, wo sich die Hitze staut.