Die Mannschaft bestehend aus Shirin Ventker, Corinna Kötter , Tessa Utlaut, Marie Zeiser , Nell Gardlo, Sarah Kruska und Malisa Benninghoff hatte sich zuvor mit sehr guten Leistungen bei mehreren Sichtungsturnieren qualifiziert. Nach einer mittelmäßigen Leistung im Pflichtteil ließen sich die Voltigiererinnen um die Trainerinnen Lisa Trabhardt und Lisa Wagener nicht entmutigen und zeigten in der Kür auf ihrem Pferd Stanley ihr ganzes Können. Dies brachte der Mannschaft mit Abstand den ersten Platz in der Kür ein. Diese tolle Leistung wurde am Ende das Tages mit dem Vizemeistertitel im Nachwuchsförderpreis 2019 belohnt.

Nun bleibt abzuwarten, ob die Mannschaft die Farben Westfalens beim Fünf-Länder-Vergleichswettkampf im September in Alsfeld vertreten darf.