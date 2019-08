Trainer von Osnabrücks Gegner: „Der VfL hat mich überrascht“

Im Interview spricht der 47-Jährige über seine alte Liebe, die Kurpfalz und über den VfL Osnabrück , der am Freitag (18.30 Uhr) beim SVS zu Gast ist.

Herr Koschinat, erst mal vorweg: Wenn Sie nach Köln schauen und nach Ihrem Abschied den Weg der Fortuna bewerten – was denken Sie?

Uwe Koschinat: Dann blutet mir das Herz. Ich habe über Jahre bei der Fortuna sehr viel mitgestaltet. Vor rund einem Jahr habe ich mich ein Stück weit selbst aus dem Paradies nach Sandhausen versetzt. Aber es war eine bewusste Entscheidung mit der Verpflichtung, emotional loszulassen. Aber klar: Der Abstieg der Fortuna in die Regionalliga hat auch mir wehgetan, weil wir auf dem Weg zu einem etablierten Drittligisten waren. Nach meinem Weggang habe ich in der Beobachtung viele Spieler nicht mehr wiedererkannt. Irgendwie kreide ich mir den Abstieg auch an, weil die Umstellung auf einen anderen Trainer scheinbar nicht gelungen ist.

Ihre Familie lebt noch in Köln. Sie pendeln permanent?

Koschinat: Permanent nicht. Ich fahre konsequent zweimal in der Woche nach Hause und verbringe die restliche Zeit in Sandhausen. In Köln war es schon so, dass private und berufliche Dinge oft vermischt wurden. In Sandhausen ist das jetzt anders, was auch ein Vorteil ist.

Können Sie sich vorstellen, dass Sie in Sandhausen längerfristig arbeiten?

Koschinat: Was den Wohlfühlfaktor im Verein angeht, möchte ich das auf gar keinen Fall ausschließen. Jetzt hatte ich hier erstmals die Möglichkeit, ein Team zusammenzustellen, das nach meiner Idee von Fußball funktionieren kann. Die größte Herausforderung im vergangenen Jahr war für mich der Umstand, dass ich zum allerersten Mal als Cheftrainer mit einer Gruppe gearbeitet habe, die ich in keiner Weise zusammengestellt hatte. Ich habe ein komplett neues Trainerteam vorgefunden, aus Köln hatte ich ja niemanden mitgenommen. In der Winterpause hat unter anderem die Verpflichtung von Dennis Diekmeier noch einmal sehr viel verändert.

Die Diekmeier-Verpflichtung hätte aber auch nach hinten losgehen können.

Koschinat: Viele hatten daran gezweifelt, dass ein Star wie Diekmeier in der Provinz funktionieren kann. Genau das Gegenteil war der Fall. Dennis hat den Schritt nach Sandhausen gewählt, um sich für den Profifußball wieder attraktiv zu machen. Er hat sich sehr schnell mit dem SVS identifiziert. Dennis hat die Vorteile schätzen und lieben gelernt, sodass er weiter den Weg mit Sandhausen gehen will.

Kommen Sie mit der kurpfälzischen Mentalität zurecht?

Koschinat: Hier existiert eine wahnsinnig hohe Lebensqualität. Die Menschen sind sehr stolz darauf, was sie geschaffen haben. Der Wohlstand kommt nicht von ungefähr. Die Menschen gehen sicher nicht so schnell auf jemanden zu wie im Rheinland. Aber wenn man sich Akzeptanz erarbeitet hat, dann ist die auch sehr nachhaltig. Ich fühle mich sehr wohl, es geht sehr familiär zu, kurze Entscheidungswege – das macht einfach Spaß.

Verraten Sie uns bitte in wenigen Sätzen, was in der 2. Bundesliga sportlich anders ist als in der 3. Liga.

Koschinat: Der entscheidende Unterschied: Alles findet auf einem viel höheren Niveau statt. Es gibt sehr viele Mannschaften, die sehr mutigen Fußball spielen, ohne die ganz großen Stars auf dem Platz zu haben. Mit Ausnahme der vier Top-Mannschaften dürfte die 2. Bundesliga in dieser Saison sehr nah beieinanderliegen – mit vielleicht jeweils zwei Überraschungsteams im positiven und negativen Sinne.

Wie schätzen Sie den VfL Osnabrück ein?

Koschinat: Beim VfL ist die Bremer Brücke ein wichtiger Faktor. Die ist für wahnsinnig viele Punkte in der Saison gut. Dazu steht Daniel Thioune für einen Stil, mit dem er sich nicht versteckt. Ich war erstaunt, welchen Weg diese Mannschaft in der vergangenen Saison genommen hat, nachdem sie ein Jahr zuvor fast abgestiegen wäre. Mein Kollege hat es geschafft, eine absolute Spitzenmannschaft zu formen – mit einer beeindruckenden Stabilität und Kontinuität hinten. Dazu vorne mit einer wahnsinnigen Flexibilität. Am vergangenen Samstag gegen Heidenheim haben sie mich extrem überrascht. Der Spielstil und die Balance auf dem Feld haben sich verändert: mit sehr viel Flexibilität aus der Dreierkette heraus, zwei Zehnertypen hinter einem richtigen Stürmer. Wir werden auf alles vorbereitet sein.

VfL mit Sorgen Nach dem verpatztem Saisonstart gegen den 1. FC Heidenheim ist der VfL Osnabrück am heutigen Freitag (18.30 Uhr) bei SV Sandhausen gefordert. Die Niederlage sei aufgearbeitet, verkündete VfL-Trainer Daniel Thioune am Mittwoch auf der Pressekonferenz des VfL vor der Abreise nach Sandhausen.Die Schlussviertelstunde gegen Heidenheim gefiel Thioune gar nicht. Die sei ungeeignet gewesen, „unser Selbstvertrauen zu stärken.“ In Sandhausen erwartet Osbrücks Coach einen motivierten Gegner. „„Die haben sich in Kiel nicht versteckt und werden das auch zu Hause nicht tun.“ Im ersten Auswärtsspiel fehlen Maurice Trapp, Bashkim Ajdini, Simon Haubrock, Konstantin Engel und Bryan Henning (alle verletzt) sowie der gesperrte Neuzugang Kevin Wolze (gelb-rote Karte). ...

SV Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Zhirov, Nauber, Paqarada - Paurevic, Zenga - K. Behrens, P. Förster, M. Engels - Gislason

VfL Osnabrück: N.-J. Körber - Gugganig, Heyer, Susac - Agu, Blacha, U. Taffertshofer, Farrona Pulido - Amenyido, Ouahim - Alvarez

Schiedsrichter: Florian Badstübner (Windsbach)

Anstoß: Freitag 18.30 Uhr BWT-Stadion am Hardtwald (Sandhausen).