Ibbenbüren -

Für die erfolgsverwöhnten Beachsoccer-Spieler des Ibbenbürener BSC ist es wie schon im Vorjahr eine eher ungewohnte Situation. Aus der Rolle des Außenseiters gehen die Biermann-Schützlinge in die letzten beiden Spieltage der Deutschen Beachsoccer-Liga, an deren Ende idealerweise die Qualifikation für das Final Four um die Deutsche Meisterschaft stehen soll.