Lengerich -

Triathlon„You are an Ironman“ hieß es nach zwölf Stunden, einer Minute und 44 Sekunden für Andreas Brüseke vom TV Hohne (Altersklasse M 50), nachdem er am vergangenen Sonntag die „Finishline“ in der Hansestadt Hamburg überlief und von den zahlreichen Fans in der Zieleinlaufgasse gefeiert wurde.