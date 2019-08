Nach der 0:3-Niederlage am vergangenen Sonntag in Ostbevern trägt A-Liganeuling SW Lienen am morgigen Sonntag um 15 Uhr zu Hause ein weiteres Testspiel aus. Gegner ist der VfL Sassenberg. Zur gleichen Zeit ist auch Nachbar VfL Ladbergen am Ball. Zum Testen an der Königsbrücke schaut der Hagener SV vorbei. Das geplante Spiel am vergangenen Dienstag in Nordhorn ist ausgefallen. Gleich zwei Mal testet der TGK Tecklenburg. Heute sind die Tecklenburger beim SC BG Gimbte zu Gast (15 Uhr). Nur 23 Stunden später (14 Uhr) empfangen die Kobbos Fortuna Emsdetten zur Generalprobe vorm Saisonstart am 11. August.