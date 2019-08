Ismail Atalan, Trainer der Sportfreunde Lotte, wirkte am Freitagmittag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag in Dortmund (Anstoß 16.30 Uhr) richtig relaxed. Kein Wunder, durfte er doch schon da mitteilen, dass sich die Sportfreunde mit zwei neuen Spielern verstärkt haben. Kevin Freiberger kehrt nach seinem einjährigen Ausflug nach Essen wieder zurück und bringt gleich seinen Essener Kollegen Timo Brauer mit (wie bereits berichtet).

„Beide sind uns extrem entgegen gekommen. Ihnen gehört ein dickes Lob“, sagte Atalan. „Vor zwei Wochen waren sich noch nicht finanzierbar.“ Jetzt sind beide aber da und könnten schon am Sonntag in Dortmund von Beginn an Auflaufen. „Das kann sein, muss aber nicht“, wollte sich Atalan aber noch nicht in die Karten gucken lassen.

Freiberger ist wieder, wie schon in seiner ersten Zeit in Lotte, ein Mann für die Außenbahn. „Er hätte vor einer Woche sicher das eine oder andere Tor gemacht“, erwartet der SFL-Coach von ihm mehr Torgefährlichkeit. Und Timo Brauer, der schon seit gut zwei Wochen in Lotte mittrainiert, ist ein Mann für die sechs oder acht. Auf jeden Fall bringt der Ex-Essener eine Menge an Erfahrung in die junge Lotter Truppe.

Während Tim Wendel (Muskelbündelriss) wohl acht Wochen ausfällt und auch Leon Demaj noch lange fehlen wird, kehrt Matthias Rahn nach abgesessener Sperre ins Team zurück. Trotz der beiden Neuen ändert Atalan sein Saisonziel nicht. „Ich bin froh, dass wir fünf Wechselspieler auf der Bank haben.“

Dortmund zählt Lottes Coach neben SV Rödinghausen und RW Essen zu den Topfavoriten. „Dortmund gehört spielerisch zu den Besten der Liga. Uns erwartet eine gute Truppe“. so Atalan. Dennoch sagt er: „Wir wollen dort gewinnen.“

► SF Lotte: Eiban - Langlitz, Rahn, Al-Hazeimeh, Gmeiner - Yilmaz, Brauer, Möller - Sobotta, Jagupov, Freiberger.