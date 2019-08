Alvarez trifft – VfL Osnabrück gewinnt Dank Videobeweis in Sandhausen

Der VfL Osnabrück begann die Partie, die von dem einen oder anderen heftigen Regenschauer begleitet wurde, in Sandhausen mit zwei Änderungen n der Startelf nach dem 1:3 gegen den 1. FC Heidenheim. Niklas Schmidt ersetzte den gelb-rot gesperrten Kevin Wolze, Marc Heider lief für Amenyido von Beginn an auf. SVS-Coach Uwe Koschinat sah hingegen keinen Grund, seine Startelf im Vergleich zum 1:1 bei Holstein Kiel zu ändern.

0:0 stand es nach den ersten 45 Minuten. Aber bis dahin war es eine muntere Partie. Es ging viel hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. Schon in der dritten Spielminute hätte beinahe der VfL jubeln dürfen, als Benjamin Girth, von Ouahim mustergültig angespielt, beinahe frei stehend am Tor vorbei köpfte. Dann schlug Moritz Heyer (5.) nach einer Ecke in guter Position über den Ball. Schmidt, der im Mittelfeld eine gute Partie ablieferte, verfehlte in Minute zwölf nur knapp. In Minute 18 war es auf der anderen Seite Zenga, doch er schoss Körber direkt in die Arme. Drei Minuten später ist Körber wieder zur Stelle, als Engels nach Gislason-Vorarbeit abschloss. In der 40. Minute klärte Körber noch einmal mit einer starken Fußabwehr, diesmal gegen Försters Linksschuss.

Hatte der VfL in der ersten Hälfte insgesamt leichte Vorteile und ein Chancenplus, standen sich zu Beginn der zweiten Hälfte beide Mannschaften auf Augenhöhe gegenüber. Das Spiel ging aber wie zuvor hin und her. Mit zunehmender Spieldauer hatte die Begegnung aber nicht mehr die hohe Intensität der ersten 45 Minuten.

Brenzliche Abschlüsse blieben auf beiden Seiten Mangelware. Erst in der 67. Minute verpasste Förster das 1:0 für die Gastgeber. Sein Schuss landete am rechten Pfosten. Knapp eine Viertelstunde meldete der VfL aber auch wieder seine Ansprüche an. In Minute 76 tauchte Agu frei vor SVS-Schlussmann Fraisl auf, der aber stark reagierte.

Zwei Minuten später aber jubelte der lila-weiße Anhang. Der gerade eingewechselte Alvarez wurde von Scheu umgerannt. Alvarez trat selbst an. Leicht abgefälscht von der Sandhausener Mauer – Unglücksrabe war der Ex-Lotter Gerrit Nauber – landete die Kugel knapp hinter der Torlinie. Alvarez guckt fast ungläubig, aber das Tor zählte – 1:0 für den VfL dank Videobeweis. Schlitzohr Alvarez hätte kurz darauf fast vom Anstoßkreis noch das 2:0 erzielt, als Fraisl zu weit vorm seinem Gehäuse stand. Aber das Leder landete auf dem Tornetz (82.).

Sandhausen versuchte zwar, noch zum Ausgleich zu kommen, aber die Osnabrücker ließen hinten fast nichts mehr zu. In der Nachspielzeit hatte der VfL bei einem Diekmeier-Kopfball noch einmal Glück.

Am Sonntag, 11. August, trifft der VfL Osnabrück in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals um 15.30 Uhr vor eigenem Anhang auf Erstligist RB Leipzig. Das nächste Punktspiel wartet am Montag, 19. August (20.30 Bremer Brücke) gegen den SV Darmstadt 98 auf die Lila-Weißen.

► SV Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada - Paurevic (84. Frey), Zenga, K. Behrens (71 Scheu), P. Förster, M. Engels (71 Pena Zauner) - Gislason

► N.-J. Körber - Heyer, Susac, Gugganig, Agu - U. Taffertshofer, Blacha, Heider, N. Schmidt (74. Alvarez), Ouahim (90.+4 Köhler - Girth (55. Friesenbichler)

► Tore: 0:1 Alvarez (78.) – Gelbe Karten : Diekmeier, Zenga, Nauber, P. Förster / ... – Schiedsrichter: Florian Badstübner (Windsbach) – Zuschauer: 6000,