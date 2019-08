SV Dringenberg freut sich auf SF Lotte

„Mit Lotte kommt ein attraktiver Gegner zu uns, besser geht es gar nicht. Das ist eine Mannschaft, die unter Profibedingungen sechsmal die Woche trainiert“, sagte Sven Schmid, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Dringenberg aus dem Kreis Höxter zum Los im Westfalenpokal , gegenüber dem Westfalen-Blatt. Für den Gastgeber der Sportfreunde Lotte ist die Partie am Mittwochabend ab 19 Uhr im Burgstadion Dringenberg das absolute Highlight der Vereinsgeschichte. So ist es jedenfalls auf der Homepage des Clubs zu lesen. Im Gegensatz zu den Gästen aus Lotte haben die Dringenberger ihre ersten beiden Pflichtspiele der neuen Saison gewonnen. Im Kreispokal setzten sie sich in Runde eine und zwei gegen Blau-weiß Weser und SV Höxter erfolgreich durch. Für den aktuellen Westfalenpokal-Wettbewerb hatte sich der SVD als Finalist des letztjährigen Kreispokal-Wettbewerbs qualifiziert.

Lottes Trainer Ismail Atalan nimmt den „Underdog“ ernst. „Der Pokal ist für uns sehr wichtig“, sagt Atalan. Vor einem Jahr scheiterten die Sportfreunde – damals noch als Drittligist – bereits in der ersten Runde am Regionalligisten SV Rödinghausen. Damit war die Uhr für Trainer Matthias Maucksch abgelaufen. Nach zuletzt zwei Niederlagen in der Meisterschaft wollen die Blau-Weißen diesmal im Pokal Selbstvertrauen tanken und den ersten Pflichtspielsieg der neuen Saison feiern.

Wie ernst die Lotter das Spiel nehmen, zeigt die Tatsache, dass sie den achtklassigen Club mehrfach beobachtet haben. Trotzdem fahren die Sportfreunde am Mittwoch als klarer Favorit Richtung Ostwestfalen. Ales andere als ein deutlicher Sieg wäre eine Enttäuschung. Atalan kann bis auf die beiden Langzeitverletzten Tim Wendel und Leon Demaj personell aus dem „Vollen“ schöpfen, wenn man das beim aktuell noch kleinen Kader so überhaupt nennen darf. Vielleicht gibt es gegenüber dem 1:2 am Sonntag in Dortmund ein oder zwei Wechsel. Experimente will Atalan nicht eingehen.

Ziel in Lotte ist, in dieser Saison im Pokal so weit wie möglich zu kommen. Frühestens im Halbfinale könnten die Sportfreunde auf Drittligist Preußen Münster und Regionalliga-Mitfavorit SV Rödinghausen treffen.

Sollten die Sportfreunde erwartungsgemäß in die zweite Pokalrunde einziehen, treffen sie da auf den Sieger der Begegnung SC Altenrheine gegen Delbrücker SC. Dieses Spiel findet am Mittwoch, 14. August statt.

Neben den Sportfreunden vertritt noch die Ibbenbürener SV den Fußballkreis Tecklenburg im aktuellen Wettbewerb. Die ISV hatte sich, wie berichtet, am vergangenen Sonntag mit 5:4 nach Elfmeterschießen gegen den TSV Oerlinghausen durchgesetzt. In Runde zwei treffen die Ibbenbürener auf den Landesligisten SV Herbern, der am vergangenen Samstag beim TuS Dornberg ebenfalls ins Elfmeterschießen musste (6:4).