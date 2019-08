Jubeln durften am Ende die zahlreichen mitgereisten SVB-Anhänger, als Leon Höfner in der Schlussphase den umjubelten 3:2 (1:2)-Siegtreffer für die Czichowski-Elf erzielte. In der zweiten Runde trifft der SV Büren auf den Sieger der Partie zwischen dem BSV Leeden/Ledde und dem VfL Ladbergen.

Schon ein Blick auf die Aufstellungen verriet, dass die Trainer Ralf Scholz (Dörenthe) und Marcel Cziwchowski (Büren) mit aller Macht diesen Sieg wollten. Und die Partie begann spektakulär. Gerade einmal 90 Sekunden waren absolviert, da zirkelte Bürens Neuzugang Marco Schneider das Leder herrlich per direktem Freistoß in die Maschen. Voller Elan und Enthusiamus starteten die Gäste, vergaßen fortan jedoch ein wenig, die defensive Grundordnung zu halten. Immer wieder offenbarte der Gast große Lücken in seiner Hintermannschaft. Dörenthes Routinier Jarmo Knüppe wusste die sich bietendenden Gelegenheiten zu nutzen und drehte den Spieß mit seinem Doppelpack (9. und 39.) noch vor der Pause.

Auch in Durchgang zwei entwickelte sich eine packende Auseinandersetzung mit vielen hart umkämpften Zweikämpfen, in denen die Bürener immer wieder versuchten, sich spielerisch von hinten zu lösen, während sich die Dörenther oft für den langen Ball entschieden. Belohnt wurde am Ende das couragierte Auftreten der Gäste. Nico Schlegel glich nach einer Stunde aus kurzer Distanz aus, fünf Minuten vor dem Ende stand Leon Höfner bei einer Ecke goldrichtig und nickte zum 3:2 ein. Zuvor hatte Jarmo Knüppe auf der Gegenseite die mögliche Entscheidung verpasst.

Tore: 0:1 Schneider (2.), 1:1, 2:1 Knüppe (9., 39.), 2:2 Schlegel (60.), 2:3 Höfner (85.).