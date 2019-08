VfL Osnabrück: Einer warf Leipzig schon raus

„3:0 haben wir damals gewonnen – das war richtig geil“, erinnert sich Ulrich Taffertshofer, der damals für Drittligist Unterhaching in der Startelf stand. „Ich hab in der Kabine auch schon ’ne Ansage gemacht. Ich habe gesagt: Jungs, ich bin gegen Leipzig im Pokal ungeschlagen. Und ich will, dass das so bleibt!“, sagt der 27-Jährige und fügt schmunzelnd an: „Ich hab ein gutes Gefühl, dass das klappt.“

Der Bayer warf mit Unterhaching auch den damaligen Bundesligisten FC Ingolstadt aus dem Wettbewerb. Und er ist nicht der Einzige im Team des VfL, der weiß, wie Pokalsensation geht. Moritz Heyer etwa kegelte mit den Sportfreunden Lotte in der Saison 2016/17 gleich zwei Bundesligisten raus. Beim 2:1 gegen Bremen und dem 4:3 gegen Bayer Leverkusen wurde er jeweils eingewechselt.

Innenverteidiger Adam Sušac warf mit Aue einst Bundesligist Eintracht Frankfurt aus dem Pokal, er stand auch mit Marc Heider, Konstantin Engel und Marcos Álvarez 2017 beim 3:1-Erstrundensieg des VfL gegen den Hamburger SV auf dem Platz. „Das war mein schönster Pokalmoment“, erinnert sich Sušac: „Es war mein erstes Spiel in Osnabrück und dann gleich so ein wichtiges.“ Sein Tipp für ein gutes Pokalspiel: „Gas geben, so lange wie möglich die Null halten und ein Tor mehr machen als der Gegner.“

Heider feierte schon vor seiner Rückkehr zum VfL schöne Pokalmomente. Unter anderem bezwang er mit Holstein Kiel Bundesligist Mainz 05 im Achtelfinale 2:0. Auch er freut sich schon auf das Duell mit RB. „Das sind einmal 90 Minuten, in die du alles reingeben musst, und wenn sich dir dann diese eine Chance bietet, dann musst du sie nutzen.“

Nahe an der Sensation war vergangene Saison Lukas Gugganig. Mit Greuther Fürth zwang er Borussia Dortmund beinahe in die Knie. Erst in der 90. Minute rettete Axel Witsel mit seinem Treffer zum 1:1 den BVB in die Verlängerung. Das Siegtor für den Favoriten erzielte Marco Reus in der 120. Minute.

Am erfolgreichsten bisher im Pokal aus den Reihen des VfL ist aber einer, der am Sonntag am Rand steht: Trainer Daniel Thioune . „Pokal? Kann ich – besser als jeder meiner Spieler“, sagt er und erinnert sich: „Ich war schon mal kurz vor Berlin. Das Ticket hatte ich fast schon gebucht.“

Mit dem VfB Lübeck stand er 2004 im Halbfinale. Zweimal führte der damalige Zweitligist bei Bundesligist SV Werder. Trainer des VfB war der heutige HSV-Coach Dieter Hecking. „Hecking ist sich bis heute sicher, das 3:2 für Werder hätte nicht gegeben werden dürfen. Das war Hand von Valdez vor dem Tor“, berichtet Thioune. Trotzdem sagt er: „Dieses Spiel war einer der größten Momente meiner Karriere, wahrscheinlich sogar der größte.“

Aber auch mit Ahlen und dem VfL erlebte Thioune schon so manches schöne Pokalspiel und stellte den großen Clubs auch hin und wieder ein Bein. „In meiner Karriere“, sagt Thioune, „war ich im Pokal eigentlich immer der Underdog – ich weiß, wie das geht.“