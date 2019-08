Generell war der 39-jährige Fußballlehrer Atalan mit dem Auftritt seiner Spieler beim krassen Außenseiter in Dringenberg zufrieden. Allerdings war Atalan mit der Chancenverwertung nicht zufrieden. „Im letzten Drittel fehlt uns die nötige Konsequenz im Kopf. Wir haben einfach zu kompliziert gespielt. Das muss besser werden und daran müssen wir arbeiten.“ In der ersten Hälfte nutzte Jaroslaw Lindner eine der vielen Möglichkeiten zur 1:0-Führung (22.). Die defensiv eingestellten Gastgeber aus Dringenberg kamen hingenen nur einmal gefährlich vor das Tor von SFL-Keeper Jhonny Peitzmeier, dessen Verletzung am Hüftbeuger sich als nicht so schwer erwiesen hatte, und erzielten prompt den 1:1-Ausgleich (35.).

Nach dem Seitenwechsel dauerte es bis zur 65. Spielminute, ehe die Sportfreunde wieder vorne lagen. Dieses Mal war Neuzugang Timo Brauer, der mit Gianluca Przondziono und Erhan Yilmaz im Mittelfeld spielte, der den Treffer erzielte. Danach sorgte Freiberger mit drei Treffern (68./75./82.) innerhalb von 15 Minuten für die Entscheidung. „Es war wichtig, das wir eine Runde weitergekommen sind“, sagte Atalan.