Beim ersatzgeschwächten B-Ligisten Westfalia Westerkappeln offenbarten die Hörsteler am Mittwochabend wie schon im gesamten Verlauf der Vorbereitung eklatante Mängel im Defensiv-Verhalten und zitterten sich am Ende zu einem 5:4 (3:2)-Erfolg.

Als sich die vielen Zuschauer am Kunstrasenplatz in Westerkappeln beim Stande von 4:4 schon auf ein Elfmeterschießen eingestellt hatten, erlöste SCH-Innenverteidiger Thorsten Heger die Gäste in der dritten Minute der Nachspielzeit nach einer Ecke doch noch. Zuvor hatten die zwei Klassen höher spielenden Frecken-Schützlinge vor allem in Durchgang zwei all die Tugenden vermissen lassen, die es in einem Pokalspiel braucht. Gerade in der Rückwärtsbewegung wirkte der Bezirksligist extrem fahrig, in den Zweikämpfen fehlte die letzte Entschlossenheit, der B-Ligist hatte immer wieder große Räume. So war es wenig verwunderlich, dass Till Schönfeld mit seinem dritten Treffer (82.) und Kjell Barkhau (89.) für die Westfalia aus einem 2:4-Rückstand noch ein 4:4 machten.

Schon im ersten Durchgang hatte auch die Heim-Elf immer wieder ihre Möglichkeiten, viel zu selten nutzten die Gäste ihre individuelle Klasse wie bei den Treffern von Julin Muthulingam und Patrick Bösker zum zwischenzeitlichen 3:1 nach 25 Minuten.

In der zweiten Runde gastieren die Hörsteler beim Sieger der Partie Schale gegen Dreierwalde.

► Tore: 1:0 Schönfeld (9.), 1:1 Gashi (13.), 1:2 J. Muthulingam (23.), 1:3 Bösker (25.), 2:3 Schönfeld (31.), 2:4 J. Muthulingam (75., Strafstoß), 3:4 Schönfeld (82.), 4:4 Barkhau (89.), 4:5 Th. Heger (90.+3).