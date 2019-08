Mit Cheruskia Laggenbeck und dem SC Hörstel geben zwei von ihnen ausdrücklich „nur“ den Klassenerhalt als Saisonziel an, während die ISV die guten Leistungen der vergangenen Saison bestätigen will. Der TuS Recke, in der vergangenen Spielzeit das beste Team aus dem Fußballkreis Tecklenburg in der Bezirksliga , macht keine Angaben zu seinen Saisonzielen.

Mit fünf Punkten Vorsprung wurde der SC Hörstel in der vergangenen Saison Meister der Kreisliga A, er kassierte in 30 Spielen lediglich 40 Gegentreffer. In der Defensive allerdings haperte es bei den Hörstelern in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit, sie gewannen keines ihrer Vorbereitungsspiele und kassierten regelmäßig viele Gegentreffer. Und auch im Kreispokalspiel gegen den B-Ligisten Westerkappeln setzten sie sich nur mit Mühe mit 5:4 durch. Diese Defensivschwäche zu beheben, ist momentan eine der Hauptaufgaben des neuen Trainers Klaus Frecken. Denn zum Auftakt gastiert der Neuling beim VfL Wolbeck, der zwar in der letzten Spielzeit in der unteren Tabellenhälfte landete, offensiv aber zu den besseren Teams der Liga gehörte. Mit Christian Biermann holten die Hörsteler einen namhaften Angreifer vom Lokalrivalen Teuto Riesenbeck. Sie müssen aber auch den Abgang einiger Stammspieler verkraften.

Mit Rang sieben waren die Ibbenbürener in der vergangenen Spielzeit hochzufrieden. Diese Platzierung wollen sie in der neuen Saison bestätigen. Personell scheint die Mannschaft von Trainer Heiko Becker noch besser aufgestellt zu sein als in der Vorsaison. Vor allem mit der Verpflichtung von Maximilian Walkenhorst vom Ortskonkurrenten Arminia Ibbenbüren gelang der ISV ein Coup. Die Vorbereitung jedenfalls lief gut. Es gab fast nur Siege, die zumeist auch noch deutlich ausfielen. Lediglich im Westfalenpokalspiel gegen Oerlinghausen benötigte die ISV ein Elfmeterschießen, um die zweite Runde zu erreichen.

SVC-Trainer Nico Fehlhauer ist mit der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit alles andere als zufrieden. Weder die Trainingsbeteiligung noch die Leistungen in den meisten Testspielen überzeugten ihn. Das hatte nach dem 1:2 im Spiel gegen den SC Dörenthe eine heftige Ansage zur Folge. „So machen wir all‘ das kaputt, was wir hier in zwei Jahren aufgebaut haben“, wurde Fehlhauer deutlich. Das 5:0 gegen Lotte 2 besänftigte ihn zwar anschließend, er sah aber immer noch Luft nach oben. Nach der erfolgreichen vergangenen Saison, in der der Aufsteiger frühzeitig den Klassenerhalt sicherstellte und Achter wurde, ist in der Spielzeit 2019/20 erneut der Ligaverbleib das Saisonziel.

Nach der Hinrunde lagen die Recker in der vergangenen Saison nur vier Punkte hinter dem Herbstmeister Burgsteinfurt und noch vor dem späteren Aufsteiger Altenrheine. In der Rückrunde lief es dann nicht mehr ganz so rund, dennoch war der TuS am Ende als Tabellensechster deutlich das beste TE-Team in der Bezirksliga. Die personelle Fluktuation vor der neuen Saison war nicht zu stark, vier Abgängen stehen vier Neuzugänge gegenüber.