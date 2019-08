1:0 gewann der VfL. Es war die erste Saison nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga und Kampl Teil eines neu formierten Teams.

Am Sonntag kehrt er zurück mit Leipzig an die Bremer Brücke, um im DFB-Pokal bei seinem Ex-Club anzutreten. Bundesliga, Champions League, das ist jetzt seine Welt. Aus dem jungen, talentierten Flügelflitzer mit dem Hang zum Dribbling ist ein zentraler Mittelfeldstratege geworden, ein Führungsspieler. Und in der Hasestadt nahm seine Karriere in der Saison 2011/12 einst richtig Schwung für diesen rasanten Lauf. „Ich habe hier meine erste Profiluft geschnuppert, bin Stammspieler geworden, das war genau das, was ich gebraucht habe. Ich habe mich von Anfang an sehr wohlgefühlt und bin sehr positiv von der ganzen Stadt aufgenommen worden“, erinnert sich Kampl, der seit 2017 bei RB spielt.

Viele Erinnerungen sind ihm geblieben von Osnabrück – und die blonden Haare. Sie haben ihm Glück gebracht, warum also ändern? Und auch im Kern ist er noch der Gleiche. „Ich bin natürlich reifer geworden. Im Sommer wurde mein zweiter Sohn geboren. Als Familienvater, da ändert sich das Leben schlagartig“, sagt Kampl. Dann lächelt er und fügt an: „Aber ich begegne den Menschen wie früher. In mir steckt noch der wilde Kevin, der für jeden Spaß zu haben ist. Ich bin noch immer der lustige Typ von damals.“

Und dieser Typ kocht gerne zur Entspannung und hängt mit seinen Kumpels aus der Kindheit ab. „Ich brauch das“, sagt er, „ein Leben außerhalb des Fußballs. Ein Umfeld, in dem ich der ganz normale Kevin bin. In dem ich mich über andere Sachen als Fußball unterhalten kann.“ Einmal im Jahr fahren die Freunde nach Ibiza. „Die letzten Jahre ging das nicht, weil die Kinder geboren wurden“, sagt Kampl, „aber nächstes Jahr wollen wir wieder los.“ Wie das die Partnerinnen finden? „Die müssen da durch“, sagt er und lacht. Regelmäßig sehen sich die Freunde in Solingen. Auch wenn er dort überall auf der Straße erkannt wird, entspannen kann er trotzdem. Beim Angeln am See etwa. „Leider haben wir es diesen Sommer nur einmal geschafft“, sagt Kampl. Was gefangen haben sie nicht, aber Zeit miteinander verbracht. Das hat Kampl auch mit seinen Eltern – Mutter Anica und Vater Josef. „Ich versuche sie so oft wie möglich zu besuchen, ich bin ein familiärer Typ. Mein Vater ist gesundheitlich stark angeschlagen, sitzt im Rollstuhl, da kann er nicht mehr zu mir kommen“, berichtet er. Von ihnen hat er die slowenische Staatsbürgerschaft.

Seine Karriere in der Nationalmannschaft hat er mittlerweile beendet. Jetzt, sagt Kampl, will er einen deutschen Pass beantragen. Er ist schließlich hier geboren. Und hier will er auch bleiben, in Solingen. Mit seiner Frau Vanessa, mit der er schon seit der Schulzeit zusammen ist, hat er sich in seiner Geburtsstadt ein Haus gekauft. „Nach meiner Karriere wollen wir wieder zurückziehen“, berichtet Kampl. Doch das dauert noch etwas. „Ich fühle mich gerade im besten Fußballer-Alter“, sagt der 28-Jährige. Gerne will er in Leipzig bleiben. Eigentlich wollten sie im Verein im Sommer über eine Vertragsverlängerung sprechen. „Aber hier ist gerade eine Menge im Umbruch“, zeigt der 28-Jährige Verständnis. „Und ich habe ja noch zwei Jahre Vertrag.“

Kevin Kampl (Mitte) noch im Trikot des VfL Osnabrück in einem Punktspiel vor sieben Jahren gegen den VfB Stuttgart II. Links beobachtet Elias Kachunga die Aktion- Foto: Mrugalla

Wenn er noch einmal wechselt, dann gerne ins Ausland. „Ich habe bei allen deutschen Topclubs gespielt. Leipzig, Leverkusen, Dortmund. Nur die Bayern fehlen, und das wird wohl auch so bleiben“, glaubt Kampl. Spanien würde ihn reizen oder Italien. „Das kommt meinem Spielstil eher entgegen als England“, sagt er, „und solange die Kinder nicht in die Schule gehen, ist das noch möglich.“ Und danach? Vielleicht DJ? „Warum nicht?“, sagt er. Im Keller seines Hauses hat er sich einen Raum gebaut, in dem er auflegen kann. „Electro – davon bin ich ein großer Fan.“

Aber vielleicht bleibt das auch nur ein Hobby. Kampl lebt lieber im Hier und Jetzt. Und da steht erst einmal die Rückkehr an die Bremer Brücke an. „Ich habe den Jungs schon gesagt, dass das dort ein heißes Pflaster ist“, erzählt Kampl. Ob er es selbst betreten kann, ist noch ungewiss. Eine Woche hat er wegen Problemen am Sprunggelenk pausieren müssen. Am Mittwoch stieg er wieder ins Training ein. „Ich hoffe, dass ich spielen kann“, sagt Kampl. Er kommt gerne zurück.