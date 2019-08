Das Manko bleibe die Chancenverwertung. Für Trainer und Spieler war der Erfolg nicht zuletzt wichtig fürs Selbstvertrauen.

„Die Spielanlage ist gut, wir erarbeiten uns viele Torchancen. Wir dürfen nur nicht gleich verzweifeln, wenn wir die erste Chance nicht nutzen“, meint Atalan. „In Dortmund haben wir in den ersten 20 Minuten nichts zugelassen. Aber oft werden wir noch für einen kleinen Fehler bitter bestraft. Das ist jetzt eben die Phase, die wir durchbrechen müssen.“

Atalan hofft, dass die Mannschaft den Rückenwind aus dem Pokalspiel mit ins zweite Regionalliga-Heimspiel mitnimmt. Am heutigen Samstag (14 Uhr) kommt Aufsteiger VfB Homberg ans Autobahnkreuz. „Wir haben Homberg im Spiel beobachtet und Videos gesehen. Das ist die beste Mannschaft, die aufgestiegen ist. Wir wissen, was auf uns zukommt“, unterschätzt Atalan den nächsten Gegner nicht. „Wir müssen die Verteidigung noch verbessern und weiter Torchancen erarbeiten. Wir müssen Tore erzwingen. Wenn wir erst die Tor schießen, dann mache ich mir keine Sorgen, dass wir in Zukunft noch stabiler auftreten werden.“ Die Mannschaft müsse jetzt aber so schnell wie möglich in die Abläufe reinkommen.

Gegen den Aufsteiger aus Duisburg wird Lottes Trainer auf den aktuell bekannten Kader bauen können. Neue Gesichter sind nicht dabei. „Wir sind in Gesprächen, aber wir müssen uns noch in Geduld üben“, sagt Atalan zu weiteren möglichen Neuzugängen, die noch dringend benötigt werden. „Wir sind sehr fleißig und telefonieren viel. Wir halten die Augen offen, aber es gibt auch viel Konkurrenz.“ Alle anderen Clubs seien ja auch noch auf der Suche. Gegen Homberg fehlen nur die Langzeitverletzten Tim Wendel und Leon Demaj. 15 Feldspieler stehen wieder im Kader. „Wenn sich keiner noch im Training vorher verletzt“, hofft Atalan.

Froh ist Lottes Cheftrainer, dass die Unterstützung der Fans trotz des Abstiegs voll da ist. „Dass die Fans in dieser schwierigen Phase zum Verein stehen, ist nicht selbstverständlich“, sagt Atalan Danke. „Das war auch in Dortmund schön.“

Rund 1000 Zuschauer, darunter vielleicht 50 bis 100 Gästefans, erwarten die Sportfreunde heute Nachmittag.

SF Lotte: Eiban - Langlitz, Rahn, Al-Hazaimeh, Gmeiner - Yilmaz, Brauer, Möller – Sobotta, Freiberger, Reimerink