„Abbruchspiel ist längst Geschichte“

Und niemand, der am 10. August 2015 an der Bremer Brücke oder bei der Live-Übertragung am Fernseher dabei war, hat die dramatischen Umstände vergessen. Und mancher fragt sich: Was ist geblieben von diesem Tag?

Was war geschehen? Bei einer 1:0-Führung des VfL wurde das Spiel damals nach 71 Minuten abgebrochen, weil der Schiedsrichter von einem aus der Ostkurve geworfenen Feuerzeug am Kopf getroffen worden war. Die Aufhängung des Fangnetzes vor der Ostkurve war zuvor zum Teil abgebrochen. Fans, die eine Choreografie abbauten, waren beim Torjubel hineingefallen. Das DFB-Sportgericht wertete das Spiel mit 2:0 für Leipzig und bestrafte den VfL mit Teilausschlüssen von Zuschauern bei zwei Ligaspielen.

Wie wurde der Täter bestraft? Ein damals 18-Jähriger hatte das Feuerzeug geworfen, als es nach einer Szene im Osnabrücker Strafraum zu einer Rudelbildung hinter dem VfL-Tor kam. Er wurde wenige Tage nach dem Spiel identifiziert und war sofort geständig. Das Gerichtsverfahren wurde eingestellt, er musste 1000 Euro an Schiedsrichter Martin Petersen zahlen und 500 Euro an den Fußballverband des Vereins, dem er angehört. Außerdem wurde er mit einem Stadionverbot belegt, das inzwischen abgelaufen ist. Beim VfL entschuldigte er sich schriftlich.

Hat der VfL Schadenersatz gefordert? Unmittelbar nach dem Spiel hatte der VfL angekündigt, eventuelle Schadenersatzansprüche gegen den Täter zu prüfen. Doch ziemlich bald wurde klar, dass das in mehrfacher Hinsicht aussichtsarm war: Juristen bewerteten die Chancen als gering, den tatsächlichen Verlust zu beziffern (der inklusive aller möglichen entgangenen Einnahmen und der Prozess- und Verfahrenskosten auf etwa 500 000 Euro geschätzt wurde). „Wir haben nach eingehender juristischer Überprüfung und interner Bewertung von einer Klage abgesehen. Es ist uns zumindest gelungen, einen deutlich weitergehenden Schaden vom VfL abzuwenden“, sagt Geschäftsführer Jürgen Wehlend .

Wie hat sich das Verhältnis zu RB Leipzig entwickelt? Die Leipziger verzichteten angesichts der zu erwartenden Einnahmeverluste des VfL auf 70 Prozent der Zuschauereinnahmen (35 000 Euro) und stundeten die restlichen 30 Prozent bis Juni 2016. Der Ärger um die pauschale Kritik von RB-Sportdirektor Ralf Rangnick an den Verhältnissen an der Bremer Brücke wurde schnell beigelegt. „Die Dinge sind längst ausgeräumt, das Verhältnis ist intakt“, sagt Wehlend.

Wie geht der VfL vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen mit RB Leipzig mit dem Abbruchspiel um? Der Verein hat sich sehr bemüht, das Thema klein zuhalten. Man will jede überflüssige Anheizung vermeiden und hofft, dass das Publikum diesen Kurs mitgeht. „Mit der Auslosung kamen natürlich auch bei mir die Erinnerung an 2015, das ist menschlich“, sagt Wehlend. „Aber das alles ist vier Jahre her und damit Geschichte. Für uns zählt nur die Gegenwart.“ Das Spiel gegen Leipzig sei dennoch kein normales Spiel, „denn a) handelt es sich um den DFB-Pokal , der bekanntlich seine eigenen Gesetze hat und b) treten wir gegen einen letztjährigen Pokalfinalisten und frisch gebackenen Champions League-Teilnehmer an“, so Wehlend.

Was ist geblieben? Die anfängliche Sorge des VfL, dass die Skandalisierung eines klassischen Einzeltäter-Falls das Image des Vereins und vor allem seiner Fans langfristig belasten würde, hat sich nicht bestätigt. Der VfL sammelte sogar Sympathien, etwa durch das besonnene Verhalten der Zuschauer und die kluge Ansprache von Hermann Queckenstedt im Stadion, der diesen Moment und die aufgeregten Tage danach als „eine der größten Herausforderungen in meinem Leben“ in Erinnerung hat. Dazu kam bundesweiter Respekt für den Verzicht auf eine Berufung gegen das Sportgerichts-Urteil, wodurch der VfL die reibungslose Fortsetzung des DFB-Pokalwettbewerbs ermöglicht hat und die reibungslose Umsetzung der Verbandsstrafen.

Der VfL musste die Spiele gegen VfB Stuttgart U 23 (3. Oktober) und RW Erfurt (24. Oktober) vor der gesperrten Ostkurve bestreiten. Gegen Erfurt durften nur Dauer- und VIP-Karten-Inhaber ins Stadion, gegen Stuttgart durften keine Tageskarten für die Ostkurve verkauft werden.