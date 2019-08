VfL Osnabrück verkauft sich beim 2:3 gegen RB Leipzig teuer

Es hat nicht sollen sein, die Spieler des VfL Osnabrück durften aber erhobenen Hauptes den Platz verlassen. Sie haben im DFB-Pokalspiel am Sonntagnachmittag dem hohen Favoriten RB Leipzig einen heißen Kampf geliefert, mussten sich aber mit 2:3 (1:3) geschlagen geben. Nach der Leipziger Führung durch Sabitzer glich Amenyido aus, ehe erneut Sabitzer und Klostermann für das 3:1 sorgten. Alvarez gelang per Handelfmeter nur noch der Anschlusstreffer.

VfL-Trainer Daniel Thioune zollte seiner Mannschaft ein großes Lob. Auch RB-Trainer Julian Nagelsmann, der gemeinsam mit Thioune die Fußballlehrer-Lizenz absolviert hat, sprach den Lila-Weißen seine Anerkennung aus. Die holten alles aus sich heraus, waren aber vor allem in puncto Vehemenz und Abgebrühtheit dem Champions-League-Teilnehmer mit zunehmender Spieldauer unterlegen. RB Leipzig agierte in einem 3-5-2-System und ließ die reifere Spielanlage erkennen. Das machte der VfL mit großer Leidenschaft wett. Bei den Gästen fehlte der ehemalige Osnabrücker Kevin Kampl aus Verletzungsgründen.

Im Vorfeld der Partie war das abgebrochene Pokalduell gegen die Roten Bullen vom 10. August 2015 allgegenwärtig. Nach dem Feuerzeug-Wurf war die Begegnung seinerzeit am grünen Tisch zugunsten der Leipziger gewertet worden. Allzu großer Hass blieb aber aus. Einige VfL-Anhänger hinderten jedoch den Leipziger Mannschaftsbus an der Durchfahrt zur Nordkurve, so dass der Bus zur alten Mannschaftskabine vor der Westkurve fahren musste.

Nach dem Anpfiff entwickelte sich sofort eine rasante Partie, in der der VfL lange auf Augenhöhe agierte, ja sogar einen Tick besser wirkte. Entsprechend war die Stimmung erstligareif.

Vor allem als Etienne Amenyido den schnellen Rückstand durch Marcel Sabitzer (7.) nur zwei Minuten später egalisierte. Die Hausherren waren, angetrieben vom frenetisch mitgehenden Publikum, der Führung nun näher. Dass Fußball aber auch grausam sein kann, unterstrich der Champions-League-Teilnehmer dann mit einem Doppelschlag nach 30 Minuten als Lukas Klostermann und erneut Sabitzer für eine Leipziger 3:1-Führung sorgten. Zwar hatte Kevin Wolze kurz vor dem Seitenwechsel noch eine gute Möglichkeit, der VfL erholte sich von diesem Schock bis zur Pause aber nicht mehr wirklich.

Angetrieben von den lautstarken Fans versuchten die Lila-Weißen im zweiten Abschnitt dann alles. Um ein Haar hätte es mit dem erhofften schnellen Anschlusstreffer funktioniert. Marc Heider zeigte jedoch freistehend vor dem RB-Kasten Neven und lässt sich im letzten Moment von Orban blocken (56.).

In der Folge verzeichneten zwar Poulsen und Werner gute Möglichkeiten, der VfL ließ gegen mittlerweile abgebrüht auftretende Gäste aber nicht locker. Und wurde belohnt. Nachdem sich Amenyido im Strafraum durchgesetzt hatte, klärte Klostermann dessen Flanke mit der Hand. Klare Sache Strafstoß. Die Chance ließ sich der erst zwei Minuten zuvor eingewechselte Marcos Alvarez nicht nehmen, wenn auch Keeper Mvogo fast noch dran gewesen wäre. 2:3 – damit wurde eine heiße Schlussphase eingeläutet. Der Lucky-Punch blieb jedoch aus. Enttäuscht hat der VfL aber nicht. Im Gegenteil. Der Zweitliga-Aufstieger hat dem hohen Favoriten einen heißen Kampf geliefert und ihn mehr geärgert als ihm recht gewesen sein durfte.

Für den VfL geht es am Montag in einer Woche in der 2. Liga weiter, wenn Darmstadt 98 zu Gast an der Bremer Brücke ist.

VfL Osnabrück: Körber - Konrad (71. Alvarez), Heyer, Gugganig (87. Friesenbichler) - Agu, Blacha, Taffertshofer, Wolze - Ouahim, Amenyido (87. Girth) - Heider.

RB Leipzig: Mvogo – Mukiele, Konaté, Orban – Klostermann, Sabitzer, Demme, Nkunku (56. Haidara), Laimer (70. Saracchi) – Poulsen, Werner (85. Cunha).

Tore: 0:1 Sabitzer (7.), 1:1 Amenyido (9.), 1:2 Klostermann (30.), 1:3 Sabitzer (31.), 2:3 Alvarez (73., Handelfmeter). - Schiedsrichter: Tobias Stieler (38, Hamburg). - Gelbe Karten: Taffertshofer - Konaté. - Zuschauer: 14.800.