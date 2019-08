Absteiger BSV Brochterbeck bezwingt Aufsteiger GW Lengerich mit 4:1

Das geht ja schon wieder gut los für Westfalia Westerkappeln. In der vergangenen Saison nur knapp den Aufstieg in die Kreisliga A verpasst, führt die Mannschaft von Trainer Markus Sparenberg nach einem klaren 7:0-Erfolg zum Saisonauftakt gegen SF Lotte 3 die Tabelle in der Kreisliga B Staffel 1 an. Erster Spitzenreiter in der Staffel zwei ist Aufsteiger Arminia Ibbenbüren 3 nach einem 5:0-Triumph über Türkiyemspor Ibbenbüren. A-Liga-Absteiger BSV Brochterbeck feierte einen souveränen 4:1-Erfolg über Aufsteiger GW Lengerich. Auch BSV Leeden/Ledde unterlag.

Kreisliga B1

Westf. Westerkappeln - SF Lotte III 7:0

Nach einem so klaren Ergebnis hatte es in der ersten Halbzeit nicht ausgesehen, da die Sportfreunde gut dagegen hielten. Allerdings leisteten sie sich immer wieder einige Aussetzer, die Westfalia nutzte. Insbesondere Kjell Barkhau . Der brachte seine Farben bis zur 49. Minute im Alleingang mit 3:0 in Front. Mit dem 4:0 direkt im Anschluss machte Keit Schimke endgültig den Deckel drauf. Den Rest besorgten Till Schönfeld, Dennis Daue und Patrick Thieme-Hack.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Barkhau (14., 23., 49.), 4:0 Schimke (51.), 5:0 Schönfeld (54.), 6:0 Dauwe (63.), 7:0 Thieme-Hack (79.).

SC VelpeSüd - Ch. Laggenbeck II 2:0

SC VelpeSüd tat sich schwer gegen die Cheruskia, die nie aufsteckte. Per Foulelfmeter sorgte Lucas Bovenschulte für die Führung, die Ryan Hagan nach einer guten Stunde auf 2:0 ausbaute. Sicher fühlen konnten sich die Hausherren aber nicht, da die Gäste bis zum Abpfiff alles versuchten.

Tore: 1:0 Bovenschulte (13., FE), 2:0 Hagan (62.).

Kreisliga B2

BSV Brochterbeck - GW Lengerich 4:1

Das Spiel war quasi nach 22 Minuten schon entschieden. Bis dahin hatten Henrik Wilhelm Manecke (3) und Pitt Hoge bereits für einen 4:0-Vorsprung gesorgt. Nach 37. Minuten verkürzte Sahin Günana, der in der vergangenen Saison noch für Preußen Lengerich in der Bezirksliga auf Punktejagd gegangen war, für das 4:1. Mehr Tore fielen nicht. Vom Anfangsschwung des BSV schien der Aufsteiger aus Lengerich überrascht worden zu sein. Erst mit zunehmender Spielzeit kamen die Grün-Weißen besser zurecht. Da war es angesichts des klaren Rückstandes aber schon zu spät.

Tore: 1:0, 2:0 Manecke (3., 14.), 3:0 Hoge (16.), 4:0 Manecke (22.), 4:1 Günana (37.).

BSV Leeden/Ledde - SV Büren II 0:3

BSV Leeden/Ledde begann gut und verzeichnete gleich einige Chancen. Nach etwa einer halben Stunde übernahmen die Gäste das Kommando und gingen in der 49. Minute durch Leon Mordkovski per Foulelfmeter in Führung. Nach über einjähriger Verletzungspause erhöhe Edgar Hildmann bei seinem Comeback auf 2:0, ehe Alex Schellenberg den Schlusspunkt setzte.

Tore: 0:1 Mordovski (49., FE), 0:2 Hildmann (67.), 0:3 Schellenberg (74.).

Teuto Riesenbeck II - SF Lotte II 3:2

Das hatte sich die U23 der Sportfreunde ganz anders vorgestellt. Statt mit einem Sieg das Unternehmen Aufstieg anzugehen, gab es zum Auftakt eine unglückliche Niederlage. Entsprechend unzufrieden war Trainer Raphael Palm. Lotte ließ einige Chancen aus. Dagegen traf auf der anderen Seite Moritz Thalmann zur Führung. Die egalisierte Robin Biermann zwar, die Hausherren zogen im Anschluss aber auf 3:1 davon. Der Anschlusstreffer von Biermann kurz vor dem Abpfiff kam zu spät.

Tore: 1:0 Thalmann (21.), 1:1 Biermann (29.), 2:1 Lampe (45., FE), 3:1 Thalmann (68.), 3:2 Biermann (90.).