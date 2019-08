Da standen sie nun auf dem Rasen, ausgepumpt und enttäuscht. Mit hängenden Schultern und gesenkten Köpfen. Alles gegeben, aber 2:3 verloren – welcher Fußballer kann da zufrieden sein? Von den Rängen der Bremer Brücke kam eine andere Reaktion. Tausende applaudierten begeistert und wollten gar nicht aufhören zu singen: „Wir sind die Osnabrücker, wir sind immer da.“

Es war ein Statement dieses Publikums, das mit seinem Sachverstand und seinem Gespür für Fußballemotionen den besonderen Ruf dieses Stadions immer wieder aufs Neue prägt. Das war Anerkennung und Begeisterung, Trost und Dank, Aufmunterung und ein Versprechen: „Wenn ihr so spielt, dann kommen wir wieder.“

Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune , der so gut wie nie ein Wort darüber verliert, dass ihm drei herausragende Abwehrspieler der Aufstiegssaison sowie zwei Neuzugänge mit Stammspielerpotenzial fehlen, lieferte einem Champions-League-Teilnehmer über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe. Was wäre mit Maurice Trapp, Konstantin Engel und Bashkim Ajdini sowie Bryan Henning und Niklas Schmidt möglich gewesen? Doch auch ohne diese fünf steckte die Mannschaft in dem Spiel, das von Beginn an Tempo und Offensivgeist hatte, einen 0:1- und einen 1:3-Rückstand weg, griff mutig und planvoll an und machte dem Favoriten in einer turbulenten, hektischen Schlussphase so viel Stress, dass die Leipziger sich selbst im Strafraum behinderten und nur noch versuchten, irgendwie über die Runden zu kommen. „Die Jungs sind dennoch nicht glücklich“, meinte Thioune. „Sie haben verloren. Aber sie haben gezeigt, dass wir jedem weh tun können.“ So blickte der Coach denn auch gleich wieder nach vorn: „Trotz allem Lob erwarte ich, dass die Mannschaft mit der gleichen Intensität, dem Mut und dieser Leidenschaft am nächsten Montag gegen Darmstadt 98 zu werke geht.“

Nach dem 1:3 zur Pause setzte der VfL die Leipziger in der zweiten Halbzeit massiv unter Druck. Die Einwechslung von Alvarez (70.) war überfällig und das Signal zur Schlussoffensive mit allen Mitteln. Der von ihm verwandelte Handelfmeter (78.) löste auf dem Rasen und auf den Rängen die letzten Bremsen zur rasanten Fahrt durch die Schlussviertelstunde. Die Gäste wurden nervös und hektisch, brachten den knappen Vorsprung aber über die Zeit. „Der Sieg ist verdient“, meinte der nie zu bremsende Yussuf Poulsen. „Aber nach dem 2:3 hätte es auch dumm laufen können. Der VfL hat bis zum Schluss an sich geglaubt. Deswegen war es für uns wackelig.“

So ärgerlich es ist, dass die Mannschaft den zehnten Pokalstreich gegen einen Bundesligisten in der Vereinsgeschichte verpasste, so sehr bleibt von diesem 11. August 2019 hängen, dass die Mannschaft noch nicht am Ende ihrer Entwicklung ist. Sie kann mithalten in der 2. Bundesliga. „Trotz der Niederlage müssen wir die Art und Weise bewerten“, erklärte Sportdirektor Benjamin Schmedes. „Wir haben RB mit viel Mut bespielt und sie in vielen Phasen unter Druck setzen können. So ist ihnen teilweise von hinten heraus kein sauberer Spielzug gelungen. Das müssen wir nun auch mit in den Ligaalltag transportieren.“