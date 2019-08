BSC Ibbenbüren verpasst Einzug ins Final Four der DM

Tecklenburger Land -

Vier Jahre lang mischte der Ibbenbürener BSC jeweils im Kampf um die Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft ganz vorne mit, in diesem Jahr findet das Final Four am Warnemünder Strand ohne die Ibbenbürener Beachsoccer-Spieler statt.