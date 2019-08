Trainer mit Saisonauftakt nicht unzufrieden

Der Saisonauftakt in der Kreisliga A verlief für die vier heimischen Clubs nicht gerade vielversprechend – was das reine Ergebnis angeht. Lediglich der TuS Graf Kobbo Tecklenburg punktete beim 2:2 in Dörenthe. Bezirksliga-Absteiger Preußen Lengerich (0:3 in Mettingen) musste sich genauso geschlagen geben wie Aufsteiger SW Lienen (2:3 gegen Brukteria Dreierwalde) und VfL Ladbergen (2:3 gegen Arminia Ibbenbüren). So ganz unzufrieden sind die Trainer aber nicht und schöpfen aus den Auftritten ihrer Mannschaft Hoffnung.

Neuland betrat SW Lienen. Der Aufsteiger begann vor eigenem Publikum gegen Brukteria Dreierwalde und schien einen Punkt bereits sicher zu haben. Dann passierte die unglückliche Situation mit dem Handspiel im eigenen Strafraum in der Nachspielzeit. Trainer Maik Horstkotte wollte dennoch nicht nach Ausreden suchen: „Das war schon ok. Der Elfmeter war berechtigt.“ Brukterias Kai Kramer verwandelte und schoss sein Team damit zum Sieg. „Das ist natürlich hochgradig ärgerlich“, meinte Horstkotte, „ein Remis wäre insgesamt gerechter gewesen. Nun müssen wir damit leben.“

Angetan zeigte er sich dennoch von der Leistung seiner Mannschaft. „Das Tempo in der A-Liga ist schon höher, auch ging Dreierwalde robust zur Sache. Daran mussten wir uns gewöhnen. Das ist uns im Laufe des Spiels ganz gut gelungen, und wir haben gut gegengehalten.“ Horstkotte ist überzeugt, dass sein Team noch wird zulegen können: „Wir brauchen noch drei, vier Spiele, sind aber auf einem guten Weg.“ Er sieht der Saison in der A-Liga zuversichtlich entgegen.

Das Ergebnis gebe nicht den Spielverlauf wieder meint Pascal Heemann, Trainer von Preußen Lengerich. „Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft. Mettingen war einfach effektiver. Die machen aus drei Chancen drei Tore, wir dagegen nutzen unsere Möglichkeiten nicht“, erklärte der SCP-Coach. Was den reinen Spielverlauf und den Spielaufbau seines Teams anging, war Heemann sogar sehr zufrieden. Bange ist ihm nicht, dass nach zwei Abstiegen in Folge erneut eine schwere Saison droht. „Wir müssen uns sicherlich noch in der A-Liga zurechtfinden, die Mannschaft wird aber ihren Weg gehen“, ist Heemann überzeugt. Und Potenzial steckt in der Truppe. Mit Giole Todaro und Florens Hülsmann gaben zwei A-Junioren ihr Debüt.

Auf Augenhöhe mit dem Bezirksliga-Absteiger Arminia Ibbenbüren sah VfL Ladbergens Trainer Andreas Habben sein Team. „Arminia hat eine unglaubliche individuelle Klasse“, meint er. „Die werden ganz bestimmt oben mitspielen. Aber meine Jungs haben es richtig gut gemacht. Chancen, einen Punkt zu behalten, hatten wir allemal. Ein Unentschieden wäre auch gerechter gewesen.“ Kurz vor der Pause hatte Simon Richter die große Chance zum 2:2 ausgelassen, kurz nach dem Seitenwechsel schaffte er dann den Gleichstand. Es hätte auch die 3:2-Führung sein können. Die ließ kurze Zeit später auch Niklas Wehe aus. Stattdessen besorgte Ivo Pohl nach einer Stunde für Arminia das 3:2. Dabei blieb es. Seiner Mannschaft machte Andreas Habben keinen Vorwurf, sich selbst dagegen schon: „Ich war vielleicht zu vorsichtig und habe eine eher defensive Spielweise gewählt. Wir hätten von Anfang an mutiger sein und dem Spiel unseren Stempel aufdrücken müssen.“

Trotz allem stellte Habben fest: „Es war ein cooler erster Spieltag. Darauf können wir aufbauen.“

Bei weitem nicht in Bestbesetzung antreten konnte der TuS Graf Kobbo Tecklenburg am Sonntag in Dörenthe. Auch Coach Klaus Bienemann und Spielertrainer Julian Lüttmann weilten im Urlaub. Betreut wurde die Mannschaft von Torwart-Trainer Peter Rolfes. Mit dem Ergebnis war Bienemann zufrieden: „In der vergangenen Saison haben wir gegen Dörenthe nichts geholt, jetzt ist es zumindest schon mal ein Punkt.“ Was den weiteren Saisonverlauf angeht, zeigt sich Bienemann sehr zuversichtlich: „Wir haben schon eine starke Truppe, die kreativ ist und am Ball ihr Stärken hat. Wenn alle dabei und wir eingespielt sind, dürfen wir uns ganz bestimmt auf einige knackige Spiele freuen.“