In vier Wochen geht es für die Handballer zwar erst wieder los im Meisterschaftsrennen, die Vorbereitung ist aber in vollem Gange. Das gilt auch für TSV Ladbergen, TV Kattenvenne und HSG Hohne /Lengerich. Die heimischen Männer-Teams haben die erste Vorbereitungsphase abgeschlossen, in den kommenden Tagen und Wochen geht es ans Feintuning. Auf welchem Stand sich die Handballer derzeit befinden, können die Fans am morgigen Samstag begutachten. In der Rott-Sporthalle in Ladbergen steht das erste Dreier-Turnier dieser TE-Clubs an. Ab 17 Uhr stehen sie sich nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“ in Duellen über zwei Mal 25 Minuten gegenüber.

„Die Jugendspielgemeinschaft dieser drei Vereine funktioniert schon sehr gut“, erklärt Stefan Ferlemann , Abteilungsleiter des TSV Ladbergen. „Dieses Gemeinschaftsgefühl wollen wir nun auch im Seniorenbereich stärken. Wenn möglich, soll dieses Turnier eine feste Einrichtung in der Vorbereitung mit wechselnden Austragungsorten werden“, hofft Ferlemann, dass sich dieses Event etabliert.

Gespielt wird um den Wanderpokal des Tecklenburger Landes. Für Essen und Trinken ist gesorgt, der Eintritt ist frei. Auch wenn sich die drei Teams mitten in der Vorbereitung befinden und die Spieler sicherlich noch nicht bei 100 Prozent sind, dürfte ein solches Turnier eine willkommene Abwechslung sein. Auch sportlich dürften die Begegnungen den einen oder anderen Fingerzeig geben. In jedem Fall aber geht es für alle auch ums Prestige.

Das untermauert Kattenvennes Coach Florian Schulte, der einst die Idee zu diesem Dreier-Turnier hatte. „Wir haben die konditionelle Phase abgeschlossen. Die Jungs sind auf einem guten Fitness-Stand“, erklärt er. Er freut sich auf das Turnier, muss allerdings auf Daniel Segger verzichten. Der Rückraumschütze hat sich im Trainingslager vergangene Woche einen Außenbandriss zugezogen und wird vier bis sechs Wochen ausfallen.

Auch Liga-Konkurrent TSV Ladbergen wird nicht komplett antreten können. Neuzugang Leon Ludwigs und Paul Schedeit müssen aus privaten Gründen passen. Coach Holger Kaiser freut sich dennoch über eine hohe Trainingsbeteiligung. „Man merkt es“, erklärt er, „es wird immer besser, die Mannschaft findet sich langsam. Rein ergebnismäßig ist der Turnierausgang für ihn zweitrangig. „Wir werden einige taktische Dinge versuchen und wollen das im Training Erarbeitete umsetzen.“ Kampflos hergeben will er die Spiele aber auch nicht.

Das gilt auch für Daniel Bieletzki, Trainer der HSG Hohne/Lengerich. Er findet die Idee des Dreierturniers gut und will sich mit seiner Mannschaft entsprechend verkaufen. Von der reinen Papierform gilt die HSG als Bezirksligist als Außenseiter, zumal Jannik Dorroch, Mikkel Hart und Volk fehlen. „Warum aber sollen wir den TSV und den TVK nicht ein bisschen ärgern“, traut er seiner Mannschaft durchaus einiges zu. Allerdings dürfte die ganz schön geschlaucht sein, da die HSG an diesem Wochenende ihr Trainingslager durchführt. Mangels vorhandener Hallen in Lengerich findet das ausgerechnet in der Rott-Sporthalle statt. Die HSG wird also zunächst trainieren und dann dort spielen.

Der Spielplan:

17.00 Uhr: TSV - HSG

18.10 Uhr: HSG - TVK

19.20 Uhr: TSV - TVK