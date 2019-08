„Von mir aus kann es jetzt gerne losgehen.“ Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, letzte Details erledigt Markus Hoffmeier nebenbei. Am übernächsten Wochenende (24. und 25. August) starten die Basketballer des TV Ibbenbüren mit Turnier-Organisator Markus Hoffmeier an der Spitze in die zweite Auflage ihres traditionellen Osterturniers im neuen Gewand, mitten im Sommer.

„Da wir es zum Teil mit halben Profi-Mannschaften zu tun haben, ist die Gefahr von kurzfristigen Absagen minimiert“, erlebt der Turnier-Organisator die Tage vor der Veranstaltung deutlich entspannter als zu früheren Zeiten am ursprünglichen Termin an Ostern . Wie schon im Vorjahr wird das Turnier zweigeteilt ablaufen. Am Samstag wird der sogenannte „Pro-Cup“ ausgetragen, am Sonntag dann der „Summer-Cup“. Bewusst haben die Verantwortlichen die beiden Termine im Vergleich zur Erstauflage getauscht, da der Samstag vermutlich publikumswirksamer ist. „Wir hoffen natürlich insbesondere bei den Spielen unseres Teams auf Heimspielatmosphäre“, wirft Hoffmeier bereits einen Blick voraus.

Der gastgabende TV Ibbenbüren trifft mit seiner 1. Mannschaft, den bringiton Ballers, am Samstag um 11 Uhr im ersten Halbfinale des Pro Cups auf die MTB Baskets Hannover aus der Regionalliga Nord. Im zweiten Semifinale treffen die TSV Neustadt Shooters um den Ex-Ibbenbürener Rishi Kakad auf den TSV Eintracht Stahnsdorf aus der 2. Basketball-Bundesliga Pro B. „Das freut uns natürlich ganz besonders, dass wir erstmals einen Zweitligisten am Start haben“, strahlt Hoffmeier. Die beiden Verlierer treffen um 16 Uhr im Spiel um Platz 3 aufeinander, um 18 Uhr kommt es zum Endspiel um den Pro-Cup in der Halle Ost.

Sechs Mannschaften und damit zwei weniger als noch im Vorjahr duellieren sich am Sonntag, ebenfalls in der Halle Ost, um den „Summer-Cup“. Man habe die gesamte Veranstaltung zentralisieren wollen, sagt Hoffmeier zu den Beweggründen des Verzichts auf eine zweite Spielhalle. Die Reserve des TV Ibbenbüren hat es als Oberligist mit den Zweit-Regionalligisten City Baskets Recklinghausen 2 und SG Telgte/Wolbeck Baskets zu tun, in der anderen Gruppe streiten sich sich H.B.F. Logabirum, die BG Aachen (beide 2. Regionalliga) und Oberligist TK Hannover um den Titel. „Wir haben an beiden Tagen ein sehr attraktives Teilnehmerfeld auf die Beine gestellt. Ich hoffe, das wird von den Zuschauern auch angenommen“, wünscht sich Markus Hoffmeier gut gefüllte Ränge in der Halle Ost.