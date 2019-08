Den Start in die neue Saison der Kreisliga A hatte sich Trainer Pascal Heemann mit dem Bezirksliga-Absteiger Preußen Lengerich anders vorgestellt, doch beim 0:3 in Mettingen sah Heemann durchaus auch positive Ansätze. „Für mich hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, Mettingen war einfach cleverer“, hofft der Preußen-Coach, dass seine Mannen die Lehren aus der Pleite ziehen. Um gar nicht erst Unruhe aufkommen zu lassen, wollen die Lengericher mit aller Macht ihr Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Esch gewinnen, Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr im Stadion an der Münsterstraße.

Was den Preußen vor allem fehlte, war die Effizienz im Abschluss. „Dabei haben wir eigentlich den Torriecher, das haben wir in der Vorbereitung gezeigt“, hofft Heemann auf mehr Kaltschnäuzigkeit in Tornähe. Die Püsselbürener schätzt er als „sehr robuste, körperlich starke“ Truppe ein, die bei ihrem 1:0-Erfolg gegen Hopsten zuletzt spielerische Mängel offenbarte. „Die Aufgabe ist klar, wir müssen die drei Punkte bei uns behalten“, redet der Preußen-Trainer nicht lange um den heißen Brei herum. Mit Jonathan Westhoff und Dominic Dohe fehlen ihm dabei zwei Leistungsträger urlaubsbedingt. Hinter dem Einsatz von Martin Fleige steht ein Fragezeichen.

Dennoch blickt Heemann der Partie zuversichtlich entgegen, wenn er seine Mannschaft beim Leistungsvermögen auch erst bei 80 Prozent sieht, in puncto Fitness seien die Jungs aber voll da.

Auch bei den Gästen rotiert das personelle Karussell ein wenig. Tobias Terheyden, Tilo Lindemann, Sebastian Meyer und Mario Heeke sind aus dem Urlaub zurück, dafür sind nun Christopher Thiemann und Julian Rötker unterwegs. „Es ist ein bißchen kompliziert, aber wir haben wieder mehr Möglichkeiten“, beschreibt SWE-Coach Bruno Kitroschat die personelle Ausgangslage.

Die Lengericher sind für Kitroschat eine Mannschaft, die „ganz klar unter die Top fünf gehört“. Durch den Dreier zum Auftakt fahren die Escher jedoch ganz entspannt zum Bezirksliga-Absteiger.

„Der Sieg war eminent wichtig, er bringt direkt Ruhe rein“, sagt der Gäste-Trainer. Von seinen Mannen erhofft er sich mehr Engangement von Minute eins an.