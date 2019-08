Spaß steht immer im Vordergrund

Bereits in seine vierte Saison geht im September die Jugendspielgemeinschaft Tecklenburger Land, die sich 2015 gegründet hat. Aufgrund des demografischen Wandels wurde es für die drei Stammvereine TV Kattenvenne , HSG Hohne /Lengerich und TSV Ladbergen immer schwieriger, alle Altersklassen im Nachwuchsbereich mit eigenen Mannschaften zu besetzen. So taten sich die Handballer zusammen und riefen die JSG aus der Taufe.

Mit Erfolg. Mittlerweile können die meisten Altersklassen sogar doppelt besetzt werden. Je nach Können kommen also alle kleinen Handballer auf ihre Kosten. Und es sollen noch mehr Kinder hinzukommen. Deshalb richtet die JSG am nächsten Wochenende, 23. bis 25. August, zum zweiten Mal ein Handball-Camp aus. Waren im vergangenen Jahr 200 Kinder dabei, hoffen die Verantwortlichen diesmal auf einen noch größeren Zuspruch. Dafür haben sich die Organisatoren einiges einfallen lassen.

Am Freitag 23. August, soll zunächst ein Schnuppertraining für Vier- bis Zehnjährige Appetit auf mehr machen, ehe samstags und sonntags das Handball-Camp für Mitglieder der JSG steigt. Austragungsort ist jeweils die Sporthalle am Ölberg in Kattenvenne. Involviert sind alle Spieler der ersten Mannschaften der drei Stammvereine sowie die Trainer und Betreuer der JSG. Auch Olaf Grintz, Lehrwart des Handballverbandes Westfalen, steht mit fachmännischen Tipps parat. Der A-Lizenzinhaber aus Steinhagen und sein Team werden an allen Tagen auch Trainingseinheiten leiten.

Den JSG-Verantwortlichen um Johannes Wallmann ist es wichtig, dass die Kinder ein unvergessliches Handball-Wochenende erleben und von Freitag bis Sonntag quasi eine Rundum-Betreuung genießen können. Und das alles zum Nulltarif. Wallmann und sein Team haben zuletzt eifrig Klinken geputzt und Sponsorengelder akquiriert. So dürfen sich die Kinder neben der Verpflegung auch auf einige Überraschungen freuen. Und das kostenneutral für die drei Stammvereine.

Los geht es am Freitag, 23. August, in der Ölberghalle von 11 bis 13.30 Uhr mit einem Schnuppertraining für Vier- bis Sechsjährige. Von 13.30 bis 16 Uhr können sich dann die Sieben- bis Zehnjährigen versuchen. Kosten dafür entfallen keine, eine Vereinszugehörigkeit ist nicht notwendig. Mitzubringen sind lediglich Sportsachen und Turnschuhe. Auch Kurzentschlossene sind willkommen.

Am Samstag und Sonntag schließt sich das Handballcamp für die JSG-Mitglieder an. Abgeschlossen werden alle drei Tage mit interessanten Handballspielen.

Am Freitagabend spielen die weibliche A-Jugend der JSG gegen Vorwärts Wettringen, die Damen der HSG Hohne/Lengerich gegen Vorwärts Wettringen und die Damen des TSV Ladbergen gegen Minden-Nord (Oberliga).

Am Samstagabend stehen diese Partien an: HSG-Herren gegen die Youngster des TV Emsdetten und die Herren des TV Kattenvenne gegen TV Bissendorf. Schließlich stehen zum Abschluss am Sonntag diese Spiele auf dem Plan: Männliche A-Jugend der JSG gegen HSG Nordhorn und TSV Ladbergens Herren gegen TV Isselhorst.

Der Auftakt der „Handballwoche“ der drei Stammvereine TSV Ladbergen, TV Kattenvenne und HSG Hohne/Lengerich erfolgt bereits am heutigen Samstag mit dem ersten Dreier-Turnier dieser Clubs. Ab 17 Uhr stehen sich die Herren-Teams in der Rott-Sporthalle in Ladbergen nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“ gegenüber.

Anmeldungen für das Schnuppertraining unter