Ultras wollen VfL gegen Darmstadt erst nach der Pause unterstützen

„Wo das Herz schlägt, bleibt das Flutlicht montags aus.“ Unter anderem mit diesem Spruchband, angelehnt an den offiziellen Slogan des Vereins zur besonderen Atmosphäre an der Bremer Brücke, protestierten die Ultras des VfL Osnabrück in der vergangenen Saison gegen am Montagabend durchgeführte Heimspiele gegen die Sportfreunde Lotte und den KFC Uerdingen. Am Montag gegen Darmstadt 98 soll es erneut einen Stimmungsboykott geben – ein Thema, das unter allen VfL-Fans aktuell heiß diskutiert wird.

Der Hintergrund: Montagsspiele gab es im Zuge der Übernahme der TV-Übertragungsrechte durch Magenta Sport in der 3. Liga erstmals 2018/19 – den VfL traf es dreimal, auch in Rostock wurde montags gekickt. Während die Abschaffung der Montagsspiele in der vom DFB organisierten Liga aktuell nicht zur Debatte steht, haben die DFL-Klubs erklärt, in der 1. und 2. Bundesliga auf Montagsspiele verzichten zu wollen: Ab Sommer 2021, wenn ein neuer TV-Vertrag gilt.

In der 2. Bundesliga gibt es Montagsspiele seit 1993. Etabliert wurden sie vor allem auf Drängen der TV-Erstverwerter, die viel Geld für die Rechte bezahlen und sich montags viele Fans vor dem Fernseher versprechen. All dies spiegelt sich in der aktuellen Debatte um den angekündigten Stimmungsboykott der VfL-Ultragruppe Violet Crew gegen Darmstadt wieder: Ein Teil der VfL-Fans hält Proteste gegen Montagsspiele mit Blick auf ihre angepeilte Abschaffung für unangebracht. Andere argumentieren wie die Ultras, der Verzicht auf Montagsspiele sei erst in Stein gemeißelt, wenn Fernseh-Erstverwerter ab 2021 den Verlust des attraktiven TV-Termins mittragen.

Spieler wie Anas Ouahim tragen die Entscheidung mit: „Wir wissen, was die Fans für uns bedeuten, wie sie uns den Schub geben können. Wir sehen uns in der Verantwortung, die Fans mitzunehmen. Wenn sie schweigen, dann ist da so. Dann will ich alles versuchen und sie dazu zu bringen, dass sie wieder dabei sind.“

Es gibt weitere Argumente pro und contra Montagsspiele, die oft mit den Interessen beteiligter Akteure zusammenhängen. Beim VfL etwa war man zuletzt nicht unzufrieden mit dem Einzelticket-Verkauf am Montagabend, der gerade für Familien und Amateurkicker, die am Wochenende bei anderen Aktivitäten gebunden sind, offenbar nicht unattraktiv ist. Aber: Dies gilt am Werktag nur für Heimfans, die einen kurzen Weg ins Stadion haben und primär das Spiel sehen wollen.

Dagegen ist der Montagabend höchst unattraktiv für Auswärtsfahrer. Und für Ultras, die im Vorfeld viel Zeit in Aktionen investieren, um ihren Club zu unterstützen. Und damit federführend eine spezielle Atmosphäre herstellen, die auch alle anderen Stadionbesucher genießen – genau wie übrigens der TV-Zuschauer zu Hause vor dem Fernseher.

Diese Atmosphäre ist an der Bremer Brücke zudem ein Faktor, der Spiele für den VfL entscheiden kann. So wird den Ultras vorgeworfen, sie würden mit dem für die erste Halbzeit gegen Darmstadt geplanten Stimmungsboykott der zuletzt überzeugend auftretenden eigenen Elf schaden. Die Violet Crew sagt dagegen, man lasse sich nicht zum schmückenden Beiwerk eines TV-Produktes degradieren, das zu jedem Termin Gewähr bei Fuß stehen soll – und der Protest gegen die Zerstückelung des Spieltags sei notwendig, damit die Fans als wichtiger 12. Mann auch auswärts den VfL unterstützen könnten.