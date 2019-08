Preußen Lengerich hat es auch am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga A verpasst, einen Sieg einzufahren. Am Sonntag kam die Crew um Trainer Pascal Heemann nicht über ein 1:1 gegen Schwarz-Weiß Esch hinaus. Klar, dass Heemann nicht zufrieden war: „60 Minuten gut spielen reichen nicht. Wir müssen über 90 Minuten die Konzentration hochhalten.“

Zwei mal leisteten sich die Hausherren eine Schlafphase. Die zweite nutzten die Gäste, um die Führung von Hendrik Schroth auszugleichen.

Wie schon gegen Hopsten im Auftaktspiel brauchten die Püsselbürener auch in Lengerich 45 Minuten um Fahrt aufzunehmen. SWE-Trainer Bruno Kitroschat sah keine gute Leistung der Seinen im ersten Abschnitt, die Preußen hatten neben dem Treffer von Hendrik Schroth weitere gute Gelegenheiten nachzulegen.

Bis zur Führung hatten Sascha Höwing per Kopf und Timo Zimmermann gute Chancen ausgelassen. Beide Male klärten die Escher gerade noch auf der Linie. Ab der 30. Minute zeigte Esch dann die vom Trainer erhoffte Reaktion und steigerte sich. Die Preußen verloren vollends den Faden. „Martin Cmok glich nach 64 Minuten zum 1:1 für die Gäste aus, in der Schlussphase hatte der eingewechselte Simon Richter gleich zwei Mal den 2:1-Siegtreffer auf dem Fuß. Zwar verzeichneten auch die Preußen in der Schlussphase wieder einige Chancen, nun hatten sie wieder mehr vom spiel, unter dem Strich geht die Punkteteilung für beide Seiten aber in Ordnung.„

Tore: 1:0 Schroth (22.), 1:1 Cmok (64.).