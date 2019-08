SW Lienen gewinnt 8:4: Tag der offenen Tür auf dem Dickenberg

Spekatakulär waren auch die Partien dörenthe - Arminia (3:3), Dreierwalde - ISV II (5:1) und SV Büren Büren - Eintracht Mettingen (7:2). TuS Graf Kobbo Tecklenburg und Preußen Lengerich kamen nicht über ein 1:1 hinaus.

SV Dickenberg - SW Lienen 4:8

„Das darf uns nie und nimmer passieren, es ist einfach lächerlich“, äußerte Dirk Sterthaus deutliche Kritik am Auftritt seiner Schützlinge ab der 20. Minute. Bis dahin sah er eine „geniale Leistung“ der Heim-Elf, „da müssen wir einfach schon 3:0 führen“. Mit dem ersten Angriff brachte Dominik Winkler dann aber die Lienener in Führung, „ab da haben wir völlig den Kopf verloren“, so Sterthaus. Vor allem in den zweiten 45 Minuten sah er ein wahres „Scheibenschießen“ im Waldstadion, „für einen Trainer total undankbar“. Jeder Schuss sei nun ein Treffer gewesen, Lienen sei im gesamten Spielverlauf extrem effizient gewesen.

Tore: 0:1 D. Winkler (17.), 0:2, 0:3 P. Winkler (23., 44.), 0:4 J. Lunow (47.), 1:4 Angerhausen (57.), 1:5 Y. Lunow (60.), 1:6 Haverkamp (62.), 1:7 Korte (75.), 2:7 Jürgen (83.), 3:7 J. Wesselmann (85.); 4:7 Möllers (87.), 4:8 Korte (88.).

TGK Tecklenburg - Teuto Riesenbeck 1:1

Als „passendes Ergebnis“ wertete TGK-Trainer Klaus Bienemann das 1:1 gegen den Bezirksliga-Absteiger. Beide Mannschaften gingen arg ersatzgeschwächt ins Spiel und mussten zahlreiche Stammkräfte ersetzen, den besseren Eindruck vor der Pause hinterließ dabei der Gast. „Da haben ich Riesenbeck schon vor uns gesehen“, war Bienemann ehrlich. Direkt nach Wiederanpfiff vergab Teuto dann die Riesen Chance zum 2:0, scheiterte jedoch per Strafstoß am überragenden Kobbo-Schlussmann Sven Meckelholt. Der gehaltene Elfmeter war scheinbar ein Weckruf, Thomas Nagelmann glich per Kopf zum 1:1 aus, nun sah Bienemann Vorteile auf Seiten der Gastgebr. Mahmut Akbas hatte noch die große Gelegenheit zum 2:1 für die Tecklenburger, am Ende blieb es aber beim leistungsgerechten Remis.

Tore: 0:1 Domagalla (44.), 1:1 Nagelmann (52.).

Westfalia Hopsten - VfL Ladbergen 4:1

Hopstens Trainer Frank Greiwe sah eine überlegen geführte erste Halbzeit seiner Schützlinge, die folgerichtig durch Treffer von Leon Schrey (11.) und Max Mause (35.) mit einer 2:0-Führung in die Kabine gingen. Vor allem defensiv stand die Westfalia sicher, ließ nicht einen echten Abschluss der Gäste zu. Nach dem Wechsel erhöhte Max Mause per Strafstoß direkt auf 3:0, doch nach dem 1:3-Anschlusstreffer der Ladberger durch ein Hopstener Eigentor war plötzlich Verunsicherung bei der Westfalia zu spüren. Der Gast drängte auf den zweiten Treffer, schaffte es aber nicht ein weiteres Mal die Hopstener Defensive zu überwinden. „Der Sieg geht am Ende in Ordnung“, resümierte Frank Greiwe.

Tore: 1:0 Schrey (11.), 2:0, 3:0 M. Mause (35., 50., Strafstoß), 3:1 Thomann (61., Eigentor), 4:1 Roling (83.).

SC Dörenthe - Arm. Ibbenbüren 3:3

Hoch her ging es in Dörenthe. Bis zur 72. Minute führte Arminia mit 3:0, dann drehten die Gastgeber in einer furiosen Schlussphase auf und belohnten ihre Aufholjagd mit einem echten Traumtor von Steffen Klaas vier Minuten vor dem Ende zum 3:3-Endstand.

Tore: 0:1, 0:2 Breuer (10., 13.), 0:3 Richter (20.), 1:3 Emre Yilmaz (72.), 2:3 Knüppe (80.), 3:3 S. Klaas (86.).

SV Büren - Eintr. Mettingen 7:2

Der SV Büren hat für einen kleinen Paukenschlag gesorgt. Die Czichowski-Elf präsentierte sich in absoluter Gala-Form und fertigte den Titelfavoriten überraschend deutlich mit 7:2 (4:0) ab. Bürens Trainer Marcel Czichwoski genoss den Auftritt der Heim-Elf sichtlich, er sprach nach Spielende von einem „absoluten Sahnetag“ des SVB.

Tore: 1:0 Schneider (16.), 2:0 Imsiepen (37.), 3:0 Schneider (39.), 4:0 Klug (43.), 4:1 Schröer (62.), 4:2 B. Richter (67.), 5:2, 6:2 Gründel (71., 73.), 7:2 Klug (83.).

Brukteria Dreierwalde - Ibbenbür. SV II 5:1

20 Minuten lang gestalteten die Gäste aus Ibbenbürener die Begegnung nach Ansicht von Dreierwaldes Trainer Jan Wissing offen, ohne sich dabei zwingende Möglichkeiten herauszuarbeiten. „Aber der 20. Minute waren wir dann viel besser drin“, sah Wissing nun viele gelungene Kombinationen der Brukterer.

Tore: 1:0 Steggemann (39.), 2:0 Buchzik (43., Strafstoß), 3:0 Steggemann (73.), 4:0 M. Schütte-Bruns (86.), 4:1 Bergmann (90.), 5:1 Vehr (90.+2).

SC Halen - Falke Saerbeck 2:1

Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten sah Halens Spielertrainer Björn Jansson im Duell gegen die Falken. In Durchgang eins agierten die Hausherren nach Janssons frühem Führungstreffer (3.) äußerst dominant und erspielten sich weitere Hochkaräter. „Das war sehr gut von uns, zur Pause müssen wir deutlich höher führen“, so Jansson. Die zweiten 45 Minuten beschrieb der SCH-Coach dann als „Spiegelbild“ von Hälfte eins. Nun waren die Saerbecker „extrem gierig“ und besser.

Tore: 1:0 Jansson (3.), 1:1 Potthoff (52.), 2:1 Wolff (53.).