BSV Brochterbeck verliert in der Nachspielzeit

SC Velpe Süd mit einer weißen Weste und ohne Gegentor sowie Westfalia Westerkappeln führen nach zwei Spieltag die Tabelle der Kreisliga B Staffel 1 an. Westfalia musste sich beim SV Uffeln mit einem 3:3 begnügen, während Velpe einen 5:0-Kantersieg in Riesenbeck feierte. Drei Mannschaften Arminia Ibbenbüren 3, Teuto Riesenbeck 2 und Eintracht Mettingen 3, fuhren in der Kreisliga B2 den zweiten Saisonsieg ein und führen entsprechend das Feld an. Die Eintracht-Dritte setzte sich dabei am Sonntag gegen A-Liga-Absteiger BSV Brochterbeck mit 3:2 durch.

Kreisliga B1

SV Uffeln - W. Westerkappeln 3:3

Drei Mal brachte Kjell Barkau die Westfalia in Front, drei Mal glichen die Hausherren aus. Dennoch wähnte sich Westerkappeln schon als Sieger, denn das 3:3 durch Florian Menger per Kopf fiel erst kurz vor dem Abpfiff. In der ersten Halbzeit hatten die Gäste schon einige Chancen liegen lassen. Till Schoenfeld und Anton Klevno trafen nur Aluminium. Nach dem Seitenwechsel kamen der SV Uffeln besser auf, so dass die Punkteteilung unter dem Strich durchaus gerecht ist.

Tore : 0:1 Barkau (3.), 1:1 Menger (14.), 1:2 Barkau (15.), 2:2 Unnerstall (53.), 2:3 Barkau (60.), 3:3 Menger (88.).

Teuto Riesenbeck III - SC VelpeSüd 0:5

Eine klare Angelegenheit war das Spiel für den SC. Schon nach weniger als einer Stunde stand das Endergebnis fest. Danach verpassten die Gäste einen höheren Sieg. So verschoss Lukas Bovenschulte noch einen Strafstoß.

Tore : 0:1 Bovenschulte (13.), 0:2 Nagel (27.), 0:3, 0:4 Robin (42., 55.), 0:5 Bovenschulte (59.).

Kreisliga B2

Türkiyemspor Ibbenb. - BSV Leeden/Ledde 0:4

Mit drei schnellen Toren sorgten Marius Munsberg, Andreas Herkenhoff und Dominik Michael Lange bis zur 15. Minute für eine klare 3:0-Führung. Damit war die Partie quasi bereits entschieden. Die Hausherren mühten sich im Anschluss zwar, fanden aber keine Lücke in der Defensive des BSV, der letztlich auch noch höher hätte gewinnen können.

Tore : 0:1 Munsberg (9.), 0:2 Herkenhoff (11.), 0:3, 0:4 Lange (15., 87.).

Eintr. Mettingen 3 - BSV Brochterbeck 3:2

Das hatte sich BSV-Trainer Markus Spreckelmeyer ganz anders vorgestellt. Schon in den ersten 30. Minuten mussten Henrik Wilhelm Manecke und Iwan Raspopow das Feld verletzungsbedingt verlassen. Dennoch sah es lange Zeit gut aus. Mit einem Doppelpack drehte Pitt Hoge die Mettinger Führung aus der 29. Minute in einen eigenen Vorsprung um. Dann kassierte der BSV eine Rote Karte. Damit brachen alle Dämme. Lukas Diekmann (88.) und Matthias Rottmann in der Nachspielzeit schossen den nicht mehr für möglich gehaltenen Mettinger Sieg heraus.

Tore : 1:0 Post (29.), 1:1, 1:2 Hoge (42., 76.), 2:2 Diekmann (88.), 3:2 Rottmann (90.+3).

GW Lengerich - VfL Ladbergen II 0:0

Über ein 0:0 kam Aufsteiger GW Lengerich in dieser Partie nicht hinaus. Das Ergebnis hilft keiner Mannschaft wirklich. Chancen für den Siegtreffer hatten jedoch beide Mannschaften.

SF Lotte II - Falke Saerbeck II 3:1

In der ersten Halbzeit tat sich nicht viel, wenn auch die Sportfreunde mehr vom Spiel hatten. Dabei vergab Kapitän Robin Biermann noch einen Foulelfmeter. Die vergebenen Chancen rächten sich direkt nach Wiederanpfiff, als Falke sogar die Führung gelang. Dann drehte Lotte auf. Alexander Meyer per Freistoß aus 30 Metern, Dennis Kleingünther und Biermann sorgten dann jedoch für den standesgemäßen sieg, obwohl Luca Mentrup per Gelb-Rot das Feld verlassen musste (85.).

Tore : 0:1 Wesseler (49.), 1:1 Meer (54.), 2:1 Kleingünther (60.), 3:1 Biermann (90.+1).