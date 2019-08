4:0 gegen Darmstadt 98: VfL Osnabrück spielt sich in einen Rausch

Der VfL Osnabrück ist endgültig in der 2. Bundesliga angekommen. Am Montagabend setzten sich die Lila-Weißen mit 4:0 (1:0) gegen Darmstadt 98 durch und feierten damit den zweiten Saisonsieg. Der VfL wusste in jeder Beziehung zu überzeugen und erzielte durch Etienne Amenyido, Kevin Wolze, Anas Ouahim und der kurz zuvor eingewechselte Marcos Alvafrez vier herrliche Tore. Mit solche einer Leistung wird sich der VfL um den Klassenerhalt keine Sorgen zu machen brauchen. Der Sieg geht auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung.

Der VfL begann mit einer Dreierkette mit Lukas Gugganig und Moritz Heyer sowie dem erst am vergangenen Mittwoch von Sheffield Wednesday ausgeliehenen Niederländer Joost van Aken. Dafür musste Thomas Konrad auf die Bank. Darmstadt-Coach Dimitrios Grammozis stellte dem ein 4:3:2:1-System gegenüber. Die Stimmung auf den gut besetzten Rängen war erstklassig - bis zum Anpfiff. Dann zogen die Ultras ihren angekündigten Stimmungsboykott durch. Zu hören waren über weite Strecken nur die 459 mitgereisten Gäste-Anhänger. Erst nach der Pause legten sie sich wieder richtig ins Zeug.

Die Hausherren waren sofort um Spielkontrolle bemüht und verzeichneten bereits in der vierten Minute die erste Chance. Etienne Amenyido tauchte nach einem Chip-Ball frei vor SV-Keeper Florian Stritzel auf, verfehlte das Gehäuse der Gäste aber knapp. Nach einer guten Viertelstunde belohnten sich die Lila-Weißen für die starke Anfangsphase mit über 60 Prozent Ballbesitz. Kevin Wolze schlug aus dem Halbfeld eine Flanke auf Marc Heider , der den Ball mit dem Hinterkopf verlängerte Am zweiten Pfosten stand Etienne Amenyido völlig frei und brauchte nur noch einzunicken - 1:0. Wenig später verpassten Felix Agu und Kevin Wolze das 2:0. Beifall auf offener Szene keimte auf. Zurecht. Bis dahin hatten die Osnabrücker eine erstklassige Leistung abgeliefert.

Einen Aufreger gab es in der 40. Minute, als Mandela Egbo direkt vor der VfL-Trainerbank Anas Ouahim von den Beinen holte. Mit der gelben Karte war der 98-Rechtsverteidiger gut bedient. Gelb sah auch Ersatzkeeper Phillpp Kühn wegen zu heftiger Proteste.

Von den Gästen war bis dahin kaum etwas zu sehen, von einer Kopfballchance von Immanuelle Höhn (31.) abgesehen, die Nils Körber zunichtemachte.

In der Pause ermahnte Daniel Thioune seine Elf, nicht nachzulassen und auf das 2:0 zu gehen. Das setzten seine Jungs mit der Unterstützung des Publikums schnell um. Kevin Wolze fing in der 51. Minute einen Befreiungsschlag von Fabian Holland an der Mittellinie ab und gab den Startschuss für eine tolle Kombination, die er selbst mit dem 2:0 abschloss. Wolze spielte den Ball zu Marc Heider, der Ulrich Taffertshofer ins Szene setzte. Dessen genauer Pass in den Lauf nahm wieder Wolze auf und vollendete zum 2:0.

Auch wenn Darmstadt nun mehr machte und mutiger wurde, wollte sich der VfL nicht auf diesen Vorsprung ausruhen und setzte immer wieder gefährliche Angriffe. Und traf erneut. Nach einer Ecke für Darmstadt setzte die Hausherren zu einem Konter über Amenyido an, den schließlich Anas Ouahim mit dem 3:0 in der 72. Minute vollendete. Die Fans waren aus dem Häuschen. Und es sollte noch besser kommen. Gerade hatte Daniel Thioune Marcos Alvarez für den starken Ouahim gebracht, das erhöhte der auch schon auf 4:0. Und die Fans intonierten immer wieder „So ein Tag, so schön wie heute“ an. Es passte einfach alles, Stimmung, Leistung und der Sieg.

Am kommenden Sonntag ist der VfL zu Gast beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg.

VfL Osnabrück: Körber - Heyer, Gugganig, van Aken - Agu, Wolze - Ouahim (75.- Alvarez), Taffertshofer, Blacha (86. Köhler), Amenyido (88. Farrona Pulido)- Heider.

SV Darmstadt 98 : Stritzel - Egbo, Dumic, Höhn, Holland - Stark (60. Schnellhardt), Palsson - Heller (86. Kempe), Mehlem (46. Wittek), Skarke - Dursum.

Tore: 1:0 Amenyido (16.), 2:0 Wolze (51.), 3:0 Ouahim (72.), 4:0 Alvarez (80.). - Schiedsrichter : Pattrick Ittrich (40, Hamburg). - Gelbe Karten: Ouahim, Kühn, Gugganig - Mehlem, Dumic - Zuschauer: 14.101.

Trainerstimmen:

Dimitrios Grammozis (Darmstadt 98): „Der Sieg ist total verdient, auch in der Höhe. Wir wussten, dass die Osnabrücker zuhause aggressiv und hohes Pressing spielen. Das ist ihnen gut gelungen. Wir haben nie Zugriff gefunden, haben viele Zweikämpfe und viele zweite Bälle verloren. Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren wir einen Tick besser. Dann fällt das 2:0, und das spielt dem VfL natürlich in die Karten. Bei uns kann ich von einem kollektiven Versagen sprechen.“

Daniel Thioune (VfL Osnabrück): „Sie sehen hier einen gut gelaunten Trainer. Meine Mannschaft hat von Beginn an gut performt, hatten von Beginn an eine gute Ballzirkulation. Im Mittelfeldzentrum hatten wir eine unglaubliche Ballkontrolle. Wir haben die Räume gut besetzt, haben viele zweite Bälle bekommen. Zur Pause hätten wir eigentlich höher führen müssen. Wir haben die schnellen Außen von Darmstadt nicht ins Spiel kommen lassen. Das ist uns gut gelungen. Eins A mit Sternchen für meine Mannschaft , was das Umsetzen der gestellten Aufgaben betrifft.“