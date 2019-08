Jana hatte wegen ihrer Tätigkeiten rund um das Abitur ausgesetzt, Lilli war im Urlaub und ist ins Berufsleben eingestiegen. So waren beide auf ihre derzeitige Form gespannt.

Jana begann im Kugelstoßen mit 9,49 Metern sicherer als in den zurückliegenden Wettkämpfen und schaffte in einer guten Serie sogar im fünften Durchgang mit 9,89 Metern eine persönliche Bestleistung. Damit hielt sie ihre schärfste Konkurrentin Meta Frericks ( VFL Lingen ) knapp vom obersten Podestplatz fern.

Ohne Pause ging es weiter zum Diskuswurf. Dort fand Jana nicht die Sicherheit aus der anderen Disziplin und blieb mit 26,40 Metern unter ihren Möglichkeiten und musste der Lingenerin klar den Sieg überlassen und mit dem zweiten Rang zufrieden sein. Schon mit einsetzendem Flutlicht wurde der Speerwurf abgewickelt. Mit dem Speer hatte Jana in dieser Saison bisher einen guten Lauf. Der setzte sich in Minden fort. Mit 30,82 Metern aus ihrem besten Versuch blieb sie zwar einen guten Meter unter ihrem Hausrekord, aber keine Konkurrentin konnte diese Weite übertreffen.

Lilli trat zunächst im 100-Meter-Sprint an. In zwei Zeit-Endläufen sollte die Siegerin ermittelt werden. Den ersten Sprint gewann die Lengericherin bei leichtem Gegenwind hoch überlegen in 12,88 Sekunden. Den anderen Lauf, der stärker besetzt war, beherrschte Lisa Schlüter (LG Gütersloh). Sie lief nach 12,68 Sekunden ins Ziel und verwies damit in der Endabrechnung Lilli auf den zweiten Rang. Den folgenden Weitsprungwettbewerb dominierte Lilli bei Windstille klar. Sie sprang konstant im Bereich von 5,30 Metern, aber bei den besten Sprüngen vor dem Brett ab. So wurde der Siegsprung von 5,37 Metern keine neue Rekordmarke, die bei 5,57 Metern steht.

Am späten Abend konnten die beiden TVLerinnen doch ganz zufrieden die Heimreise aus dem Nordosten Westfalens antreten. Die Saison 2019 klingt nun langsam aus.