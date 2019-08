In direkten Duellen dieser drei Nachbarclubs geht es immer ums Prestige. Rein sportlich gesehen dürften die Spiele aber keinen allzu großen Wert haben. Dafür ist die Idee, die dahintersteckt, hochzuhängen. Im Nachwuchsbereich arbeiten TSV, TVK und HSG seit vier Jahren eng zusammen und haben die JSG Tecklenburger Land gegründet. Um dieses Gemeinschaftsgefühl der Jugend zu stärken, das „Wir-Gefühl“ zu heben, soll dieses Dreier-Turnier der Herren eine feste Einrichtung und jährlich durchgeführt werden. Dabei sollen sich die drei Stammvereine als Ausrichter abwechseln. „Ich finde die Idee richtig gut“, hatte TVK-Coach Florian Schulte schon im Vorfeld geäußert.

Dass TSV-Abteilungsleiter Stefan Ferlemann zudem den „Tecklenburger-Land-Wanderpokal“ besorgt hatte, kam auch gut an. So durfte der Gewinner eine kleine Trophäe in die Höhe stemmen. Dass der Pott in heimischen Gefilden blieb, da der TSV in beiden Turnierspielen siegreich geblieben war, dürfte den Premieren-Ausrichter sicherlich auch gefreut haben.

Am kommenden Wochenende sehen sich alle bereits wieder. Dabei ist weniger das handballerische Können, sondern eher die helfende Hand gefragt. Die JSG richtet in der Halle in Kattenvenne ihr Handball-Camp aus. Im Einsatz werden auch die Spielerinnen und Spieler der ersten Mannschaften der drei Stammvereine sein. Von Rivalität wird dann keine Spur mehr sein. Im Gegenteil. Gemeinsam und gerne stellen sie sich in den Dienst der guten Sache, um dem Nachwuchs ein unvergessliches Wochenende zu bescheren.

Während es für die Handballer in puncto Meisterschaft erst in dreieinhalb Wochen wieder ernst wird, haben die Fußballer der Kreisliga A bereits den zweiten Spieltag hinter sich. An den dürften sich vor allem die Kicker von SW Lienen gerne erinnern. Mit 8:4 triumphierten sie beim SV Dickenberg. Ein Ergebnis, das nicht allzu oft vorkommt. Für Aufsteiger SW Lienen kann es aber gerne so weitergehen.

Alfred Stegemann