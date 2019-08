Mehr als 700 Anmeldungen liegen vor

Beim TeutoMan, der Ironman-Distanz des Riesenbecker Triathlons mit 1,5 Kilometern Schwimmen, 80 Kilometern Radfahren und 20 Kilometern Laufen, verzeichnet Ausrichter Teuto Riesenbeck erstmals mehr als 70 Teilnehmer. Im vergangenen Jahr waren knapp 50 Teilnehmer am Start. Von knapp vier Stunden bis über fünfeinhalb Stunden sind die Teilnehmer unterwegs. Der Start dieser besonderen Distanz ist daher bereits morgens um 11 Uhr – der Sieger wird gegen 14.50 Uhr erwartet. Im Gespräch ist, dass Mareen Hufe, die bei der Premiere des TeutoMans überlegene Siegerin der Frauenklasse wurde, wieder an den Torfmoorsee kommt. Sieben Mal war sie jeweils Zweite beim Ironman in Roth, und bei den Ironman World Championships wurde sie gar vor einigen Jahren Altersklassensiegerin. Ihr größter Erfolg war der 11. Platz beim Original Ironman auf Hawaii in der gesamten Frauenkonkurrenz vor zwei Jahren – direkt nachdem sie beim Riesenbecker Triathlon teilgenommen hatte.

Um 11.30 Uhr und 11.45 Uhr schickt der Nordrhein-Westfälische Triathlonverband jeweils die Oberliga Männer und die Oberliga Frauen über 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen ins Rennen. In beiden Ligen ist auch jeweils eine Mannschaft des Ausrichters Teuto Riesenbeck unterwegs. Nach zwei aufeinanderfolgenden Aufstiegen haben die Triathleten des SV Teuto in diesem Jahr die Möglichkeit, von der Oberliga in die Regionalliga (4. Liga) aufzusteigen. Dazu wäre es erforderlich, auch nach dem Riesenbecker Triathlon mindestens den 4. Platz in der Liga zu halten. Deshalb ist das Aufgebot der Riesenbecker Triathleten wieder hochkarätig: Andre Beyer-Lindenschmidt, Jens Spinneker, Ingo Westermann und Patrick Gödecke gehen für den SV Teuto an den Start. Bereits gegen 13.30 Uhr werden die ersten Ligastarter im Ziel erwartet.

Erstmals in der Oberliga dabei ist auch eine Riesenbecker Damenmannschaft. Mit Hanna van den Berg, Katharina Schwarze und Iris Heemann sind drei starke Frauen unterwegs, um sich hier einen festen Platz im Mittelfeld der Liga zu erkämpfen.

Um 12.30 Uhr startet die Olympische Distanz – hier werden rund 150 Teilnehmer erwartet. 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen sind zu bewältigen auf einem Parcours mit jeweils nur kleine Rad- und Laufrunden.

Um 14 Uhr startet die Volksdistanz mit 600 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und 5 Kilometern Laufen. Knapp 350 Meldungen wurden verarbeitet. 59 Minuten benötigte der Sieger im Vorjahr, als insgesamt 268 Teilnehmer das Ziel erreichten. Um 14.10 Uhr starten die zweite Gruppe der Volksdistanz und der Kreissparkassen-Staffel-Triathlon, zu dem sich rund 35 Staffeln angemeldet haben. und bei dem sich drei Teilnehmer das Schwimmen über 600 Meter, das 20 Kilometer lange Radfahren und die 5-Kilometer-Laufstrecke teilen.

Auf der Wiese am Torfmoorsee gibt es nicht nur Imbiss- und Getränkestände sowie das Triathlon-Café, sondern auch eine Gruppe anfeuernder Cheerleader, den Cheer-X-Cess aus Ibbenbüren. Rund 150 Helfer werden aufgeboten, dieses Großereignis zu stemmen.

Nachmeldungen sind in begrenztem Umfang nur noch am Samstag von 15 Uhr bis 16 Uhr am Torfmoorsee oder am Wettkampftag ab 9.30 Uhr bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start möglich. Für die Laufsportveranstaltung „Riesenbecker Sixdays“, die vom 16. bis 21. Mai 2020 stattfindet, kann man sich erstmalig während der Riesenbecker Triathlon-Veranstaltung am Sonntag vor Ort schriftlich anmelden. Die Online-Anmeldung wird im Laufe der darauffolgenden Woche freigeschaltet.