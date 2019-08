Der TuS Recke ist in der ersten Runde des Kreispokals seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Am Mittwochabend setzte sich die Wiethölter-Elf beim tapfer kämpfenden B-Ligisten SC Velpe /Süd mit 5:1 (1:1) durch. So deutlich wie es das Ergebnis sagt, war der Spielverlauf jedoch nicht. Kurzzeitig durften die Velper sogar von einer Überraschung träumen als Helge Przijbijlski nach neun Minuten das 1:0 gelang. Zwar glich Daniel Kammerzell wenig später für den TuS aus (16.), beim 1:1 zur Pause schien für die Gastgeber aber alles möglich. Den besseren Start in Durchgang zwei erwischte der Favorit, Tobias Klostermann markierte nach 55 Minuten das 2:1. Für die Vorentscheidung sorgte Rene Heeke Mitte des zweiten Abschnitts mit seinem Treffer zum 3:1, Lennart Goeke legte doppelt nach.