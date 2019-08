318 Juniorenteams für die neue Saison gemeldet

Damit konnte der Abwärtstrend der vergangenen neun Jahre gestoppt werden. Nach dem Melderekord 2009 mit 403 Teams ging es stetig abwärts. Einige Vereine haben bei den Mannschaftsmeldungen für die neue Saison sogar zugelegt. Preußen Lengerich schickt fünf Teams mehr ins Rennen als vor Jahresfrist (16). Beeindruckend sind die Mannschaftsmeldungen von Westfalia Hopsten in der 8000-Seelengemeide. Die Westfalia hat vier Teams mehr gemeldet als vor einem Jahr (18). Die DJK Arminia Ibbenbüren hält mit 28 Nachwuchsmannschaften weiter die Spitze.

Arminia und Preußen Lengerich haben jeweils fünf E-Juniorenteams gemeldet. Sorgen bereitet der altersbedingte Übergang zu den B-Junioren. Der Aderlass ist beim Wechsel in diese Altersklasse enorm. Von den 71 gemeldeten E-Juniorenteams im Spieljahr 2013/14 sind etwa die Hälfte abgesprungen. Im Umkehrschluss leisten die Vereine viel Sozialarbeit. Erfreulich sind die stabilen Mannschaftsmeldungen bei den A-Junioren. Der Fußballkreis Tecklenburg gehört zu den zehn Kreisen in Westfalen, der in dieser Altersklasse eine Kreisliga B stellen kann. „Das spricht für unsere gute Jugendarbeit“, sagt Kreisjugendobmann (KJO) Helmut Hettwer aus Lienen. Sieben Jugendspielgemeinschaften (JSG) sorgen weiter für einen geordneten Spielbetrieb.

Die Mannschaftsmeldungen der Mädchen sind dagegen weiter rückläufig. In den vergangenen beiden Jahren ist das Teilnehmerfeld in den vier Altersklassen um zwölf Teams zusammengeschrumpft. Vor zwei Jahren gingen noch 41 Mädchen-Teams auf Torejagd. In der neuen Spielzeit gehen nur noch acht B-Mädchenmannschaften an den Start. Für ein Rekordtief sorgen die B-Mädchen auf Kreisebene mit nur vier Mannschaften.

Dieses Problem haben aber auch andere Fußballkreise. Deshalb haben sich die Fußballkreise Ahaus/Coesfeld/Steinfurt und Tecklenburg in einer Fusionsrunde zusammengeschlossen. Preußen Lengerich, Eintracht Mettingen und Arminia Ibbenbüren 2 spielen in dieser neugegründeten Fusionsrunde. Die E-Mädchen bilden mit sechs Teams wieder eine eigene Liga.

Preußen Lengerich und GW Lengerich haben die Jugendspielgemeinschaft mit den Mädchen aufgelöst. Federführend ist nun der SC Preußen Lengerich. Trotz der rückläufigen Mannschaftsmeldungen haben die TE-Teams in der Spitze nicht an Qualität eingebüßt.

Auch in der neuen Saison gehen vier TE-Teams überkreislich auf Punktjagd. Die B-Mädchen der DJK Arminia Ibbenbüren haben nach vier Jahren Regionalliga-Zugehörigkeit den Sprung in die Bundesliga geschafft und der TuS Recke den Aufstieg in die Westfalenliga. Die B-Mädchen von Westfalia Hopsten und Teuto Riesenbeck spielen weiter in der Bezirksliga.

Auch die Junioren sorgen mit acht überkreislichen Teams für einen neuen Rekord. So viele waren es noch nie. Mit den A-Junioren der SF Lotte, B-Junioren der DJK Arminia Ibbenbüren sowie C- und D-Junioren des SC Preußen Lengerich sind in der vergangenen Saison alle vier Aspiranten aus dem Fußballkreis Tecklenburg aufgestiegen. Die A-, B- und C-Junioren der Ibbenbürener SV sowie B-Junioren von Eintracht Mettingen können schon länger auf Bezirksliga-Zugehörigkeit zurückblicken.

Die B-Mädchen der DJK Arminia Ibbenbüren feiern am 31. August daheim gegen den amtierenden Meister SGS Essen ihre BundesligaPremiere. Für alle anderen Nachwuchsmannschaften fällt der Startschuss um Meisterschaftspunkte am 7./8. September. Der Kreispokal der E-Junioren wird am 31. August/1. September in Turnierform in Laggenbeck ausgetragen. Die A-, B-C- und D-Junioren sowie C-Mädchen starten mit der ersten Runde um den Kreispokal am 27./28. August in das neue Spieljahr. Die zentralen Kreispokalendspiele werden am 3. Oktober in Saerbeck ausgetragen.

Die Entwicklung im Juniorenfußball: Mannschaftsmeldungen der Vereine

Arminia Ibbenbüren 28 Teams (Vorjahr 27)

Westfalia Hopsten 22 Teams (18)

Preußen Lengerich 21 Teams (16)

Eintracht Mettingen 21 Teams (21)

Falke Saerbeck 19 Teams (19)

TuS Recke 19 Teams (19)

Ibbenbürener SV 18 Teams (18)

Teuto Riesenbeck 16 Teams (17)

Cheruskia Laggenbeck 14 Teams (14)

JSG Westerkappeln/Velpe 13 Teams (14)

SF Lotte 13 Teams (13)

JSG Büren/Halen/Piesberg 13 Teams (11)

SC Hörstel 12 Teams (12)

SW Lienen 11 Teams (9)

JSG Bevergern/Rodde 11 Teams (10)

JSG Tecklenburg/Leeden 10 Teams (9)

JSG Steinbeck/Uffeln 10 Teams (11)

SW Esch 9 Teams (11)

SV Dickenberg 8 Teams (7)

JSG Brochterbeck/Dörenthe 7 Teams (9)

VfL Ladbergen 7 Teams (9)

JSG Halverde/Voltlage 6 Teams (4)

Brukteria Dreierwalde 5 Teams (5)

GW Lengerich 3 Teams (6)

Germania Schale 1 Team (1)

SV Uffeln 1 Team (1)

Teamentwicklung

2005/06: 343 Teams

2006/07. 335 Teams

2007/08: 381 Teams

2008/09: 398 Teams

2009/10: 403 Teams

2010/11: 396 Teams

2011/12: 382 Teams

2012/13: 395 Teams

2013/14: 374 Teams

2014/15: 397 Teams

2015/16: 371 Teams

2016/17: 355 Teams

2017/18: 342 Teams

2018/19: 312 Teams

2019/20: 318 Teams

Teammeldungen

A-Junioren 26 Teams (Vorjahr 27)

B-Junioren 29 Teams (27)

C-Junioren 34 Teams (40)

D-Junioren 50 Teams (45)

E-Junioren 63 Teams (64)

F-Junioren 53 Teams (52)

G-Junioren 35 Teams (27)

B-Mädchen 8 Teams (10)

C-Mädchen 9 Teams (11)

D-Mädchen 7 Teams (8)

E-Mädchen 6 Teams (4)