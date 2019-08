Er hat in Lotte einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 unter Vertrag genommen.

Der 23-Jährige trug bereits in der Saison 2016/17 das SFL-Trikot. Zuletzt war er beim Liga-Konkurrenten SV Rödinghausen aktiv, wo der Vertrag in beiderseitigem einvernehmen aufgelöst wurde. Am Samstag ist der SVR zu Gast in Lotte. Gut möglich, dass Engel gegen seinen Ex-Club bereits aufläuft, bekleidet er doch die Rechtsverteidigerposition. Die hatte bisher Alexander Langlitz inne. Der fällt wegen einer Schulterverletzung aber lange aus.

In der Saison 2016/17 kam Dennis Engel auf neun Pflichtspiele im Sportfreunde-Trikot. Nach einer Station beim SSV Jeddeloh schloss er sich im Sommer 2018 dem SV Rödinghausen an. Am Wiehen bestritt er insgesamt 19 Pflichtspiele. „Mit Dennis bekommen wir einen sehr guten Charakter und einen Spieler mit hoher Dynamik“, sagt Sportfreunde-Trainer Ismail Atalan. Engel selbst zeigte sich nach der Vertragsunterschrift glücklich: „Die Sportfreunde sind eine gute Adresse. Deshalb freue ich mich, wieder hier zu sein. Ich werde alles geben, damit wir gemeinsam Erfolg haben.“ Engel erhält wie schon in seiner ersten Saison bei den Sportfreunden die Rückennummer 22.

Dennis Engel trainiert bereits seit über zwei Wochen in Lotte. Genauso lange ist Nelson Mandela Mbouhom dabei. Gut möglich, dass der 20-jährige Angreifer aus Kamerun, der noch bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht, in der kommenden Woche in Lotte unterschreibt.